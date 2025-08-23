L’Italia ha investito in una filiera concreta, dalla linea di Cameri alla manutenzione pesante, e ha scelto di espandere la flotta. Ma la differenza tra prezzo e costo va messa in chiaro, con numeri leggibili e aggiornati, che passino dal parlamento
L’F-35 si compra una volta ma si paga per sempre
23 agosto 2025 • 06:00
L’Italia ha investito in una filiera concreta, dalla linea di Cameri alla manutenzione pesante, e ha scelto di espandere la flotta. Ma la differenza tra prezzo e costo va messa in chiaro, con numeri leggibili e aggiornati, che passino dal parlamento