A risolvere il mistero potrebbe essere un documento della Siae. L’ultima apparizione in pubblico di Liberato risale al 20 luglio in un concerto a Procida

Se lo chiedono tutti chi sia e ora, forse, conosciamo veramente l’identità del cantante Liberato che ha sempre tenuto nascosto ai suoi milioni di fan. Potrebbe averla svelata la stessa Siae, la società che gestisce i diritti d’autore dopo che in un documento ha inserito tra gli autori del brano “Future Romance” Bawrut e Liberato, ma il nome del cantante campano invece non compare nel video pubblicato su Youtube.

Sulla nota piattaforma video è presente il nome di Gennaro Nocerino, che non compare invece nel documento della Siae. Per diverse testate e migliaia di fan, quindi, è proprio lui a essere il noto cantante campano Liberato. Tuttavia tra gli autori del brano Future Romance c’è anche uno sconosciuto non iscritto. Se si effettua una ricerca con il nome di Gennaro Nocerino negli archivi della Siae, compare una sola canzone dal titolo “Rose Noir” e affianco al suo nome è specificato “non iscritto”.

Ad avvalorare la tesi, però, c’è già un precedente: i due autori (Bawrut e Liberato) hanno già pubblicato un singolo nel 2021 dal titolo “Je ‘o tteng e t’o ddòng”.

Chi è Gennaro Nocerino?

Gennaro Nocerino è di origine campane ma ha vissuto tra Tokyo e Parigi. Nella sua carriera musicale ha fatto parte del duo Herr Styler, tenendo sempre l’identità nascosta. «Siamo gli Herr Styler e abbiamo un’immagine misteriosa ed enigmatica perché si vende di più», aveva dichiarato il duo nel 2010. Nelle interviste i musicisti si facevano chiamare G. e S., proprio per non rivelare indizi su di loro.

Ora di Herr Styler rimane una pagina su Soundcloud e una serie di video musicali pubblicati su Youtube. Gli account Facebook e Twitter sono stati cancellati e l’ultima canzone risale a circa sette anni fa.

Le altre ipotesi

In passato a Liberato sono stati accostati diversi nomi. Primo fra tutti quello del rapper dei Quartieri Spagnoli Livio Cori, oltre al regista dei suoi videoclip Francesco Lettieri, e il poeta Emanuele Cerullo. Tanti indizi ma nessuna conferma, dato che anche Gennaro Nocerino ha sempre tenuto un “profilo basso” nella sua carriera musicale.

Sui social i fans ipotizzano di tutto e c’è anche chi esce fuori dal coro: «Io vorrei sapere il nome del manager...un genio... cioè secondo me Liberato non è una persona,ma un gruppo di geni che hanno creato un concept vincente-siete grandi», si legge come commento sotto a una foto pubblicata dall’account Instagram di Liberato.

L’ultima apparizione in pubblico del cantante risale allo scorso 20 luglio in un concerto nell’isola di Procida suonato su una zattera lontano dalla spiaggia. È apparso come al suo solito con cappuccio e mantello per evitare di essere riconosciuto. In un mondo di apparizione chissà se il suo segreto è proprio il mistero.

