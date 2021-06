Potranno finalmente rientrare in Italia i soldati italiani bloccati a Misurata in attesa dei colleghi, per i quali l’ambasciata libica a Roma non rilasciava i visti sui passaporti. Senza visto non sono partiti e quindi non hanno potuto garantire l’avvicendamento. Il governo, con i ministri della Difesa e degli Esteri, hanno in queste ore convinto le autorità di Tripoli a firmare i documenti che autorizzano i militari ancora a Roma a partire così da permettere la rotazione con il gruppo bloccato nella città della Tripolitania dove si trova l’ospedale da campo “Role 2” delle nostre forze armate.

Le truppe ferme a Misurata avevano terminato i canonici mesi di missione e sarebbero dovute uscire dalla Libia più di due settimane fa, ma come rivelato da Domani erano “ostaggi” nel limbo burocratico creato dalla Libia, che bloccava i visti di entrata dei militari in partenza. Uno stallo sbloccato dalla mediazione dai ministri Guerini e Di Maio.

La risoluzione della crisi però non risolve la questione di fondo: l’ostilità crescente dei libici nei confronti della presenza militare italiana a Misurata seppure per gestire una struttura ospedaliera che dovrebbe anche formare i medici del territorio.

La mediazione secondo quanto risulta era in corso da tempo e il tema è stato posto anche al primo ministro della Libia in visita in Italia il 31 maggio scorso.

«È l’esito di un lavoro positivo, conclusosi in queste ore, frutto della proficua sinergia istituzionale, anzitutto con le autorità libiche, che voglio ringraziare per la collaborazione», ha detto Guerini, il quale ha anche ringraziato il ministro degli Esteri Di Maio «per il sostegno e l'impegno profusi e per il concreto contributo al raggiungimento di tale risultato».

Autorità libiche ringraziate dalla Farnesina: «Questo risultato, per il quale ringrazio è un importante segnale di collaborazione mostrato dalle autorità libiche, che si inserisce nell'ambito della piu' ampia e strategica cooperazione bilaterale tra Italia e Libia».

Resta tuttavia un mistero il destino dell’ospedale militare di Misurata, un’area sulla quale l’influenza della Turchia è ormai totale. In questo territorio infatti Erdogan si è garantito il controllo di un pezzo dell’economia a partire dai porti. È il prezzo che la Libia ha dovuto pagare per il sostegno turco nella guerra contro le milizie del generale nemico Haftar.

Per questo la crisi dei visti innescata dall’ambasciata della Libia a Roma assomiglia molto a un ricatto sottile, è il sospetto che circola anche nei ministeri interessati.

Non è un segreto che nell’ultimo anno il campo “Role 2” sia diventato scomodo. Il governo di Tripoli ha promesso alla Turchia una base a Misurata. Non sono pochi perciò a credere che dietro la scortese mossa dei visti, una forma di pressione sull’Italia, ci possa essere l’impronta di Erdogan. Non è la prima volta che con la scusa della mancanza del visto sul passaporto il governo libico crea problemi all’esercito italiano: nel luglio 2020 erano stati bloccati dal governo 40 soldati atterrati a Misurata che avrebbero dovuto dare il cambio ai loro colleghi della missione Ippocrate. Tra gli sgarbi istituzionali c’è poi l’ostilità quotidiana riferita da chi è stato in missione a Misurata o si trova ancora lì. I libici ostacolano, spesso, l’arrivo dei rifornimenti alimentari all’interno della base italiana, allo stesso modo è accaduto che bloccassero all’esterno della base per diverse settimane alcune ditte che si occupano della manutenzione interna al campo. «Continuano a ricattarci perché ci vogliono fuori dall’aeroporto militare sede dell’accademia militare libica di Misurata occupata dagli italiani da almeno 4 anni», è il sentimento diffuso tra il personale che è rientrato dalla missione. Tutti segnali, grandi e piccoli, che però indicano che da tempo in maniera non troppo formale l’esercito libico chiede i nostri contingenti di lasciare l’area.

Il 5 agosto dell’anno scorso il ministro Guerini aveva annunciato al termine di un incontro bilaterale con l’allora premier Serraj la piena disponibilità a spostare la struttura ospedaliera in «un’area più funzionale». Poco dopo questo annuncio la Libia annunciava un nuovo accordo con Turchia e Qatar per la formazione delle truppe nazionali libiche. Intesa, quest’ultima, che ha messo in secondo piano il rapporto con l’Italia, fondato più sulla questione migranti e i sui soldi europei destinati al contrasto dell’immigrazione della rotta del mediterraneo centrale. L’accordo sui migranti però è altra cosa rispetto alla partita economica sul territorio, che controlla la Turchia attraverso imponenti investimenti. Chi governa la Libia dal canto suo sa bene che nei rapporti di forza ha un vantaggio rispetto all’Europa. Le istituzioni europee, infatti, si sono legate mani e piedi a Tripoli, trasformandola in strumento imprescindibile per frenare gli sbarchi in Italia: l’Unione Europea ha trasformato le autorità libiche nella polizia di frontiera d’Europa esternalizzando il servizio ai militari libici, che però sono i padroni del gioco.

© Riproduzione riservata