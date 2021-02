Una donna di 42 anni è morta a Catania in seguito a un accoltellamento avvenuto nella sua abitazione. A nulla è servito il ricovero in gravi condizioni nell’ospedale Garibaldi. Secondo gli inquirenti la donna è stata accoltellata da una sua vicina di casa, classe 1974, in seguito a una lite per rumori.

Il delitto è avvenuto all’interno di un condominio sito in viale M. Rapisardi dove le forze dell’ordine sono intervenute a seguito di alcune chiamate di emergenza pervenute al 112. Le segnalazioni telefoniche riferivano di una lite molto animata tra i due vicini all’ultimo piano del palazzo, dal quale si udivano richieste di aiuto.

Una volta giunti sul posto, la donna giaceva in uno stato di semi incoscienza ed è stata ricoverata in codice rosso all’ospedale.

Gli agenti hanno ricostruito la dinamica dell’accaduto anche grazie alla testimonianza del fratello della vittima, residente nello stesso edificio. Il testimone ha dichiarato che la sorella si era recata nel suo appartamento per trascorrere la serata insieme ad altri amici. Dopo le lamentele della vicina, i due hanno bussato alla sua porta di casa per chiarire la situazione quando sono stati aggrediti con un’arma da taglio. La donna è stata immediatamente arrestata e portata in carcere.

