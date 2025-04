Nella marea rossa che domenica ha invaso Anfield e le strade di Liverpool sono apparse a tratti delle piccole stonature. Colpa di alcuni fumogeni blu, il colore dell’Everton, la squadra rivale e la più antica della città. Eppure a festeggiare in piazza il ventesimo campionato inglese dei Reds, raggiunto con quattro giornate di anticipo grazie alla vittoria ai danni di un modesto Tottenham, c’erano migliaia di tifosi del Liverpool. L’inganno è emerso più tardi.

La rivalità del Merseyside

Alcuni tifosi dell’Everton, infatti, avrebbero comprato decine di fumogeni blu, scambiando le loro etichette esterne con quelle di colore rosso. A quel punto li hanno rivenduti ai tifosi del Liverpool, che pensavano fossero perfetti per celebrare la propria squadra. La brutta sorpresa è arrivata al momento dell’accensione. Una rappresentazione plastica di come la rivalità calcistica possa intrecciarsi con goliardia e humour inglese.

Certo, nulla che possa aver fatto passare l’entusiasmo ai malcapitati, troppo impegnati a esultare per il successo storico del loro Liverpool che ha eguagliato i titoli nazionali vinti dal Manchester United. Ancor di più se l’ultimo campionato conquistato, quello del 2020, arrivato dopo un trentennio di digiuno, non è stato possibile festeggiarlo adeguatamente a causa della pandemia. Le persone si riversarono in strada lo stesso, ma l’umore, nel profondo, era diverso.

Domenica, invece, l’esplosione di gioia è stata incontenibile. Quantomeno, però, lo scherzo dei fumogeni avrà strappato un sorriso ai cittadini tifosi rivali, costretti a guardare e con un Everton da anni relegato nei bassifondi della Premier League.

I pensieri dei Toffees sono già alla prossima stagione. E la loro speranza è chiamata Friedkin. Gli imprenditori Dan e Ryan, già proprietari della Roma, hanno infatti acquisito a dicembre la squadra del Merseyside, promettendo di portarla in alto. In concomitanza con l’addio allo storico campo del Goodison Park, da quest’estate partirà una nuova rivoluzione americana per l’Everton: nuovo ceo, nuova struttura dirigenziale, nuovi target, magari con l’obiettivo di sovvertire le gerarchie calcistiche della città. La sfida, i Friedkin, sebbene abbiano fallito l’assalto ai Boston Celtics, la vogliono lanciare ai connazionali del Fenway Sports Group, holding sportiva statunitense che controlla proprio il Liverpool e, tra gli altri, i Red Sox.

Orangista e gloriosa rivoluzione

Nel frattempo, però, a Liverpool la rivoluzione è stata orangista, o gloriosa, scomodando un parallelismo con il re Guglielmo III. Il protagonista assoluto della vittoria del campionato è stato infatti Arne Slot, 46 anni, olandese, nato a Bergenthein, cittadina di circa tremila anime nei Paesi Bassi.

In Inghilterra si sprecano le analisi di come il tecnico sia riuscito, grazie al suo pragmatismo, a ereditare con successo il reame quasi decennale di Jurgen Klopp sulla panchina dei Reds.

In neanche 12 mesi, la fine e l’inizio di un ciclo si sono manifestati con il coro lanciato domenica da Slot, sul terreno di Anfield, per omaggiare e ripagare quel debito di accoglienza ricevuto davanti la Kop l’anno prima proprio dal tedesco.

Un allenatore simile e allo stesso tempo diverso dal tedesco. L’umiltà dimostrata da Slot, arrivato dalla panchina del Feyenoord a quella di una big europea, è servita a entrare nella testa del gruppo squadra e di tutto l’ambiente. Le sue idee chiare, a ridare o a confermare il valore di alcuni calciatori, come Ryan Gravenberch, Dominik Szoboszlai, Virgil Van Dijk o il ritrovato Mo Salah, che dopo anni a livelli più umani è tornato a brillare, prolungando ancora il suo contratto con i Reds.

Accorgimenti tattici, che un campo di calcio ha il potere di far diventare veri stravolgimenti. All’appuntamento con la gloriosa rivoluzione è mancato forse solo Federico Chiesa.

L’ala italiana, complici gli ormai soliti infortuni ma anche la poca integrazione tattica con campionato e squadra, ha collezionato fino a qui solo 37 minuti in quattro apparizioni in Premier. Troppo poche, secondo le regole, per potersi mettere al collo la medaglia del vincitore. Il riconoscimento scatta infatti alla quinta presenza. Oltre a raggranellare qualche altro minuto di gioco in queste settimane, Chiesa, come i tifosi dell’Everton, sembra voler pensare già alla prossima stagione. Forse lontana dalle sponde del fiume Mersey.

Con la cavalcata trionfale, i Reds hanno spezzato il monopolio che il Manchester City deteneva sulla Premier da quattro anni. Il trofeo quindi passerà di mano, si sposterà tra le due città del nord-ovest dell’Inghilterra. Manchester e Liverpool.

Rivali storiche dai tempi della rivoluzione industriale. Culle differenti da cui è passata la storia economica, culturale e musicale del Regno Unito. Il passaggio sarà metaforico, la coppa non viaggerà infatti sul canale marittimo di Manchester, costruito a fine Ottocento, tra i motivi della rivalità tra le due città. E non utilizzerà neanche la ferrovia, la più antica al mondo, a quanto si dice.

Tuttavia, se il treno inglese con a bordo Arne Slot sembra appena partito, con i neo campioni d’Inghilterra che vogliono nel prossimo futuro tornare a vincere in Europa, quello guidato da Pep Guardiola rischia di essere arrivato a fine corsa. Irriconoscibile il suo City quest’anno, incastrato in un’insolita lotta per accaparrarsi uno dei cinque posti in Champions League.

Fuori dalla coppa dalle grandi orecchie, a Guardiola è rimasta la finale di Fa Cup. È stato lui stesso, nel corso di questa stagione travagliata, ad ammettere che probabilmente un ciclo, quello di molti suoi giocatori e forse anche il suo, sia finito. Al momento la sua permanenza al City, dove allena dal 2016, è stata confermata. Ma se dovesse scivolare sotto il quinto posto, non qualificandosi in Champions, potrebbe voler o dover scendere dalla carrozza.

C’è sempre un’altra stagione

Chi ha provato a dar del filo da torcere al Liverpool, inutilmente, è stato l’Arsenal. La squadra del nord di Londra cerca da tempo di riportare il titolo nella capitale. L’ultima formazione londinese a vincere la Premier è stato il Chelsea di Antonio Conte, nel 2017. Nonostante risultati straordinari, il club guidato da Mikel Arteta negli ultimi anni si però è sempre dovuto arrendere. Ieri al City, oggi al Liverpool. Squadre in apparenza invincibili. Quando l’Arsenal nel 2023 faceva 84 punti, il City ne ha fatti 89. Quando l’Arsenal – nel 2024 – ne ha fatti 89, il City ne ha fatti 91. Ora che Guardiola e soci sono crollati, i Gunners sono rimasti secondi per via dell’onda Reds.

Il commento malinconico di Nick Hornby, «c’è sempre un’altra stagione», è la frase più abusata e allo stesso tempo più vera sul calcio. Per l’Arsenal sembra una condanna. Ma per motivi diversi vale anche per Slot, Guardiola, Chiesa e gli altri protagonisti della Premier.

© Riproduzione riservata