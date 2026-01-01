Lo Stato ha vinto, la mafia ha perso: la favola siciliana

Cronache e fiction al cloroformio raccontano di un’isola felice. Anche l’acqua che non c’è fa ridere, la tragedia diventa commedia. Sempre più di moda parlare di una mafia sconfitta, schiacciata. Gli autori delle stragi? Solo Totò Riina. E uno come Cuffaro sembra eterno come i Tempi di Agrigento.
Ma quanto siamo buoni in Sicilia, quanto ci piace la nostra isola senza spigoli, senza tensioni e problemi. Luminosa e ammaliante, profumata, educata, la nuova Sicilia ammaestrata è servita all'Italia e al resto del mondo. Perfino l'acqua che non c'è fa ridere tutti, tanto laggiù in qualche modo ci si arrangia e forse pure ci si lava. Fanno ridere anche i prezzi dei biglietti aerei, un volo Milano-Palermo che costa come andare a New York. E poi la mafia, la mafia finalmente schiacciata, “scafazz