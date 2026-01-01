Lo Stato ha vinto, la mafia ha perso: la favola siciliana

true false

Ma quanto siamo buoni in Sicilia, quanto ci piace la nostra isola senza spigoli, senza tensioni e problemi. Luminosa e ammaliante, profumata, educata, la nuova Sicilia ammaestrata è servita all'Italia e al resto del mondo. Perfino l'acqua che non c'è fa ridere tutti, tanto laggiù in qualche modo ci si arrangia e forse pure ci si lava. Fanno ridere anche i prezzi dei biglietti aerei, un volo Milano-Palermo che costa come andare a New York. E poi la mafia, la mafia finalmente schiacciata, “scafazz