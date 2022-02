Achille Lauro e Loredana Berté duettano nella quarta serata del festival di Sanremo con “Sei bellissima”.

Era il 1974 e Lorendana Berté aveva registrato il suo primo LP “Streaking”, anticipato dall’apparizione estiva al Festivalbar 1974, con il singolo Volevi un amore grande. Seguirà poi l’uscita del brano che cambierà la vita di Loredana, Sei bellissima appunto, del 1976, contenuto in “Normale o super”.

L’autrice ha spiegato il messaggio ricordando il suo primo successo in occasione dell’uscita del nuovo album lo scorso novembre: «Ho voluto sempre raccontare le donne, mi sono sempre ribellata al ruolo di donna oggetto che ci volevano e ci vogliono, ahimé, ancora dare». Un filo conduttore che parte da Non sono una signora e arriva fino ad oggi, attraverso 50 anni di storia della musica italiana. «C'è una continuità nella mia vita artistica. Faccio dischi solo quando ho qualcosa da dire. Non ho mai distolto lo sguardo da ciò che accade e non mi piace».

Sei bellissima

Che strano uomo avevo io

Con gli occhi dolci quanto basta

Per farmi dire sempre

Sono ancora tua;

E mi mancava il terreno

Quando si addormentava

Sul mio seno

E lo scaldavo al fuoco umano

Della gelosia.

Che strano uomo avevo io,

Mi teneva sotto braccio

E se cercavo di essere seria

Per lui ero solo un pagliaccio;

E poi mi diceva sempre

Non vali che un po' più di niente,

Io mi vestivo di ricordi

Per affrontare il presente,

E ripensavo ai primi tempi

Quando ero innocente,

A quando avevo nei capelli

La luce rossa dei coralli,

Quando ambiziosa come nessuna

Mi specchiavo nella luna,

E lo obbligavo a dirmi sempre

Sei bellissima - sei bellissima

Accecato d'amore, mi stava a guardare

Sei bellissima - sei bellissima

Na na na na na na na

Se pesco chi un giorno ha detto

Che il tempo è un gran dottore

Lo lego a un sasso

Stretto stretto

E poi lo butto in fondo al mare.

Son passati buoni buoni

Un paio d'anni e di stagioni,

Ho avuto un sacco di avventure,

Niente di particolare,

Ma io uscivo a cercarti

Nelle strade fra la gente,

Mi sembrava di voltarmi

All'improvviso

E vederti nuovamente,

E mi sembra di sentire ancora

Sei bellissima

Sei bellissima

Accecato d'amore

Mi stava a guardare

Sei bellissima

Sei bellissima

Na na na na na na na

Na na na na na na

Sei bellissima

Sei bellissima

© Riproduzione riservata