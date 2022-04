I fotografi di Ap hanno catturato l’orrore della devastazione che si sono trovati di fronte i soldati ucraini che si sono spinti per primi nelle zone occupate dai russi nelle ultime settimane

Per raccontare i fatti orribili che sono accaduti nella cittadina di Bucha e negli altri centri satellite di Kiev lo strumento più efficace sono le fotografie.

Alcune delle immagini potrebbero urtare la sensibilità dei lettori

Mani dietro la schiena

A lifeless body of a man with his hands tied behind his back lies on the ground in Bucha, Ukraine, Sunday, April 3, 2022. Associated Press journalists in Bucha, a small city northwest of Kyiv, saw the bodies of at least nine people in civilian clothes who appeared to have been killed at close range. At least two had their hands tied behind their backs. (AP Photo/Vadim Ghirda)

Un cadavere di un uomo con le sue mani legate dietro la schiena giace per terra a Bucha. I reporter di Ap hanno visto i corpi di almeno nove persone in abiti civili uccisi con colpi sparati da vicino. Almeno due di loro avevano le mani legate dietro la schiena.

Per strada

I soldati a Bucha hanno trovato in una sola via venti cadaveri. Uno era ancora sepolto sotto la bici su cui aveva fatto il suo ultimo viaggio.

Abbandonati

The lifeless body of a Russian soldier lies on the ground in Bucha, in the outskirts of Kyiv, Ukraine, Saturday, April 2, 2022. As Russian forces pull back from Ukraine’s capital region, retreating troops are creating a “catastrophic" situation for civilians by leaving mines around homes, abandoned equipment and “even the bodies of those killed," President Volodymyr Zelenskyy warned Saturday. (AP Photo/Rodrigo Abd)

Il corpo senza vita di un soldato russo giace sul suolo di Bucha. Le truppe russe in ritirata si lasciano alle spalle situazioni catastrofiche disseminando mine nelle vicinanze delle case, delle attrezzature abbandonate e perfino sui cadaveri.

Colpo alla testa

Un soldato oltrepassa un uomo senza vita in abiti civili. Le autorità russe fin dall’inizio del conflitto hanno ribadito di colpire solo obiettivi militari. Anche in questo caso, il ministero della Difesa russo ha respinto le accuse ucraine come «fake news».

Civili

The lifeless body of a man with his hands tied behind his back lies on the ground in Bucha, Ukraine, Sunday, April 3, 2022. Associated Press journalists in Bucha, a small city northwest of Kyiv, saw the bodies of at least nine people in civilian clothes who appeared to have been killed at close range. At least two had their hands tied behind their backs. (AP Photo/Vadim Ghirda)

A Bucha i soldati ucraini hanno trovato corpi ovunque. Basandosi su alcune testimonianze verificate, Human rights watch ha segnalato la possibilità che siano stati commessi crimini di guerra in questa e altre cittadine occupate dai russi.

Devastazione

A woman walks amid destroyed Russian tanks in Bucha, in the outskirts of Kyiv, Ukraine, Sunday, April 3, 2022. (AP Photo/Rodrigo Abd)

Una donna cammina tra i carri armati russi distrutti a Bucha. Secondo le autorità ucraine, i morti civili nelle zone che erano occupate dai russi sono 410.

Fosse comuni

A mass grave in Bucha, on the outskirts of Kyiv, Ukraine, Sunday, April 3, 2022. Ukrainian troops are finding brutalized bodies and widespread destruction in the suburbs of Kyiv, sparking new calls for a war crimes investigation and sanctions against Russia. (AP Photo/Rodrigo Abd)

Una fossa comune a Bucha. Le truppe ucraine hanno trovato anche corpi mutilati e torturati tra i morti nelle periferie di Kiev.

Corpi

The hand of a corpse buried along with other bodies is seen in a mass grave in Bucha, in the outskirts of Kyiv, Ukraine, Sunday, April 3, 2022. (AP Photo/Rodrigo Abd)

La mano di un cadavere sepolto insieme ad altri corpi in una fossa comune a Bucha. Secondo alcune testimonianze, le truppe russe hanno anche stuprato e vilipeso i cadaveri, bruciandoli o investendoli con i carri armati.

Esecuzioni sommarie

EDS NOTE: GRAPHIC CONTENT - Lifeless bodies of men, some with their hands tied behind their backs lie on the ground in Bucha, Ukraine, Sunday, April 3, 2022. Associated Press journalists in Bucha, a small city northwest of Kyiv, saw the bodies of at least nine people in civilian clothes who appeared to have been killed at close range. At least two had their hands tied behind their backs. (AP Photo/Vadim Ghirda)

Secondo Human rights watch, le truppe russe avrebbero proceduto anche a uccisioni sommarie.

