L’indagine sulle presunte irregolarità nella vendita di calciatori. L’inchiesta della Guardia di finanza è iniziata a Roma prima di trasferirsi a Tivoli. Dopo un anno è passata ad Arezzo. E adesso potrebbe di nuovo traslocare
Lotito e il caso plusvalenze, il girotondo dell’inchiesta che “cerca” un pm
19 agosto 2025 • 07:00
