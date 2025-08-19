L’indagine sulle presunte irregolarità nella vendita di calciatori. L’inchiesta della Guardia di finanza è iniziata a Roma prima di trasferirsi a Tivoli. Dopo un anno è passata ad Arezzo. E adesso potrebbe di nuovo traslocare

La tifoseria che lo contesta, il mister Maurizio Sarri che fa i conti con il mercato asfittico, il partito che sente la pressione degli ultrà. Non è un buon momento per Claudio Lotito, presidente della Lazio, senatore di Forza Italia, e imprenditore nel settore delle pulizie. L’unica cosa che gira bene è una vecchia indagine sulle plusvalenze nella vendita dei calciatori. Gira nel vero senso della parola visto che non trova pace e neanche una procura. Si muove tra gli uffici giudiziari in cerca della giusta competenza territoriale.

L’inchiesta

L’inchiesta della Guardia di finanza è iniziata a Roma prima di trasferirsi a Tivoli, a cinquanta chilometri dalla capitale, dove i pm sono guidati dal procuratore Francesco Menditto. Proprio quest’ultimo, insieme ai pubblici ministeri Lelia Di Domenico e Filippo Guerra, ha firmato il decreto di perquisizione che è stato eseguito nel marzo di due anni fa.

Così gli indagati, in tutto sette, sono venuti a conoscenza dell’inchiesta. Il primo nome iscritto era proprio quello di Lotito insieme ad alcuni manager della Salernitana e della Lazio. La contestazione? Presunte irregolarità nella vendita di calciatori. «Un procedimento avviato da alcuni giorni per i reati di “emissione di fatture per operazioni inesistenti e dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture per operazioni inesistenti” nonché per “false comunicazioni sociali”», recitava un comunicato della procura. Un’indagine che aveva subito suscitato la reazione dei vertici della Salernitana che avevano chiarito «che l’attuale compagine societaria è del tutto estranea alle operazioni oggetto di indagine» e aveva precisato di aver «prestato la massima collaborazione agli organi inquirenti» restando «a loro ulteriore disposizione».

Le contestazioni

Le operazioni sospette riguardavano la compravendita di diversi giocatori, tra questi Mattia Sprocati, Tiago Casasola, Andrea Marino, Emanuele Cicerelli, Mattia Novella, Biagio Morrone, Jean Daniel Akpa Akpro. Erano gli anni, dal 2017 al 2021, della multiproprietà, Lotito possedeva sia la Salernitana sia la Lazio.

Secondo l’ipotesi investigativa gli allora dirigenti campani per iscrivere la squadra ai campionati con risultati positivi nei conti inserivano nei bilanci «plusvalenze fittizie generate attraverso valutazioni artefatte dei giocatori di proprietà ceduti, con relativa emissione di false fatturazioni, nell’ambito di scambi con la società “S.S. Lazio spa”».

Mentre il presidente della Lazio, l’allora direttore sportivo, Igli Tare, il consigliere delegato e il direttore amministrativo, avrebbero gonfiato il valore delle cessioni di alcuni giocatori in modo da utilizzare le fatture di vendita per «falsare il valore del patrimonio della società sportiva». In pratica costi gonfiati utili ad alterare i bilanci societari.

Le perquisizioni avevano riguardato le sedi delle società sportive Lazio e Salernitana, con l’acquisizione di tutti i documenti anche attraverso il momentaneo sequestro di server, computer e cellulari in uso ai dirigenti indagati. Con un’unica eccezione: i dispositivi in uso personale a Lotito perché senatore della Repubblica. Proprio Lotito era intervenuto per chiarire ogni aspetto: «La Lazio è una casa di cristallo, nella quale tutti i documenti sono a posto e sempre a disposizione di tutte le autorità. Ci siamo sempre attenuti, nel nostro operato, a un’ottica di leale e totale cooperazione e, quindi, qualsiasi documentazione ci fosse stata richiesta sarebbe stata da noi immediatamente consegnata». Era l’aprile 2023.

Dopo un anno l’indagine è finita ad Arezzo, la competenza della procura toscana era legata al fatto che da una informativa della Guardia di finanza emergeva che il server delle comunicazioni della società si trovasse in Toscana. E adesso? L’indagine potrebbe tornare di nuovo a Tivoli. Il girotondo dell’indagine continua mentre il presidente Lotito fa i conti con la tifoseria inviperita per un mercato senza acquisti. Almeno una cosa, in questa estate complicata, gira bene.

