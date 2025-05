Figlio di un padre di etnia filippina, e di una madre che ha anche ascendenze cinesi, vanta ormai una lunga carriera ecclesiastica alle spalle. La chiesa dell’estremo oriente, come quella africana, rappresenta il futuro del cattolicesimo a livello globale. Ma a una condizione: che non si arresti l’impegno missionario per l’evangelizzazione in paesi dove i fedeli della chiesa di Roma spesso costituiscono una minoranza

L’ex arcivescovo di Manila e attuale pro-prefetto del Dicastero per l’evangelizzazione, il cardinale filippino Luis Antonio Tagle, 67 anni, è una delle personalità al centro dell’attenzione in questi giorni che precedono il conclave.

La chiesa dell’estremo oriente, come quella africana, rappresenta infatti il futuro del cattolicesimo a livello globale. A una condizione però: che non si arresti il lavoro e l’impegno missionario per l’evangelizzazione in paesi dove i fedeli della chiesa di Roma spesso costituiscono una minoranza che, per motivi politici o religiosi – dal Myanmar all’India, dal Vietnam alla Cina – non sempre ha una vita facile.

Il gigante cattolico dell’Asia

Certo non dappertutto è così: fanno eccezione proprio le Filippine, il gigante cattolico dell’Asia. Figlio di un padre di etnia filippina, e di una madre che ha anche ascendenze cinesi, Tagle vanta ormai una lunga carriera ecclesiastica alle spalle.

Ordinato sacerdote il 27 febbraio 1982 dal vescovo di Imus, Felix Pérez Paz, nei primi tre anni di ministero è stato vicario nella parrocchia Saint Augustin a Mendez e direttore spirituale del seminario teologico della diocesi di Imus, di cui è poi divenuto rettore. Ha anche insegnato filosofia e teologia al Divine Word Seminary, al San Carlos Seminary e alla Loyola School of Theology.

Nel 1985 il vescovo Pérez Paz lo ha inviato alla Catholic University of America a Washington, per proseguire gli studi universitari in teologia sistematica. Ha conseguito la licenza in teologia nel 1987 e il dottorato summa cum laude nel 1991, con una tesi sulla collegialità episcopale nella dottrina e nella prassi di Paolo VI, sotto la direzione del teologo Joseph Komonchak.

Da Giovanni Paolo II e Benedetto XVI

Nel 1997 Giovanni Paolo II lo ha nominato membro della Commissione teologica internazionale, in seno alla Congregazione per la dottrina della fede, della quale ha fatto parte — sotto la presidenza del cardinale Ratzinger — fino al 2003. Nel 1998 ha partecipato come esperto all’Assemblea speciale per l’Asia del Sinodo dei vescovi.

Il 22 ottobre 2001 papa Wojtyła lo ha scelto come vescovo della diocesi di Imus, il 13 ottobre 2011 Benedetto XVI lo ha promosso arcivescovo di Manila, chiamandolo a succedere al cardinale Gaudencio Borbon Rosales. Nel novembre del 2012 ha ricevuto la porpora cardinalizia da Ratzinger, quindi ha preso parte al conclave che nel 2013 ha portato all’elezione di papa Francesco.

Tagle è stato quindi scelto come presidente delegato alla III Assemblea generale straordinaria del sinodo dei vescovi sulle sfide pastorali sulla famiglia nel contesto dell’evangelizzazione (ottobre 2014) e alla XIV Assemblea sinodale ordinaria sul tema: La vocazione e la missione della famiglia nella chiesa e nel mondo contemporaneo (ottobre 2015).

Passo falso

Nel 2015 è stato nominato da Bergoglio alla guida di Caritas internationalis e proprio a qui sta forse l’unico passo falso della sua ascesa. Nel 2022 Bergoglio ha deciso di commissariare l’ente che coordina decine di strutture caritative in tutto il mondo al termine di un’indagine condotta sotto la supervisione del Dicastero per lo sviluppo umano integrale.

Sono state rilevate carenze gestionali della struttura, con ripercussioni negative sul personale. Tuttavia sono state escluse motivazioni di malagestione economica o di comportamenti inappropriati di natura sessuale.

Nel 2019, nel frattempo, il papa lo aveva nominato prefetto della Congregazione per l’evangelizzazione dei popoli. È membro, fra gli altri organismi vaticani, della Commissione cardinalizia di vigilanza dell’Istituto per le opere di religione; dell’Amministrazione del patrimonio della sede apostolica; del Consiglio della sezione per i rapporti con gli stati e le organizzazioni internazionali della Segreteria di stato. Fedele e originale interprete del Francesco-pensiero, oggi è probabilmente il più accreditato candidato di origini asiatiche alla guida della chiesa universale.

Dialogo e convivenza

Lo scorso 4 febbraio, intervenendo ad Abu Dhabi, negli Emirati Arabi Uniti, in apertura della cerimonia per la consegna del Premio Zayed per la Fratellanza umana (dal nome del celebra documento firmato da Francesco e dal grande imam di Al Azhar, Ahmad al-Tayyeb), ha affermato come in diverse parti del mondo «esistono situazioni in cui la convivenza è difficile, e in cui motivazioni politiche o economiche strumentalizzano le differenze culturali o religiose, alimentando incomprensioni o errori del passato, generando un clima di sospetto e paura».

Da qui il cardinale ha esortato a riflettere sul dialogo quale «unico antidoto a questo». «In effetti ha proseguito – ogni volta che intraprendiamo questa strada, seguendo il percorso tracciato dal Documento sulla Fratellanza Umana, diventiamo sempre più autenticamente umani».

Secondo Tagle «è impossibile pensare che la fraternità possa nascere in un “laboratorio”. Naturalmente, è necessario che tutti rispettino le sincere convinzioni degli altri, inclusi i non credenti, ma dobbiamo avere il coraggio e la pazienza di farlo restando fedeli a ciò che siamo e a ciò in cui crediamo. Il riconoscimento del diritto fondamentale alla libertà religiosa, in tutte le sue dimensioni, è essenziale per la pace nel mondo e per la convivenza comune».

