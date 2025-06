È stata una delle più grandi della storia della pallacanestro italiana, nove scudetti, due stagioni in WNBA, per 19 anni ha vestito la maglia azzurra (113 presenze). Laura Macchi, per tutti semplicemente Chicca, ha sostituito la palla a spicchi con cuffie e microfono. Dal 2019 è la voce tecnica delle telecronache su Eurosport /Discovery e su Sky Sport. Gli Europei come curioso leitmotiv per la 46enne di Varese. Li ha giocati l’ultima volta nel 2017 in Repubblica Ceca, rompendosi la mandibola contro la Turchia: «Da una parte c’è il rammarico, perché quell’Italia aveva tutte le carte in regola per puntare in alto. L’infortunio è stato brutto, torno in Italia nella notte e vengo operata al Galeazzi di Milano, il chirurgo maxillofacciale mi dice: una frattura così non l’ho mai vista».

Poi tornò in Repubblica Ceca, viaggiando in aereo con la placca in titanio impiantata da appena quattro giorni. Una follia?

La placca è diventata ormai parte di me. È una rottura quando suona ai controlli negli aeroporti. Però si, è stata una follia, durante quel volo avevo un male assurdo. Ma dovevo tornare, anche solo per sostenere le mie compagne. Era il mio ultimo Europeo a 38 anni, dovevo chiudere un cerchio. Nei miei addii non sono stata fortunata, prima la mandibola rotta in azzurro e poi il periodo del Covid quando ho lasciato a livello di club. Non ho mai provato la sensazione di giocare una partita sapendo che fosse l’ultima. Una cosa alla Totti, per dire. Ma non è obbligatorio avere un finale perfetto.

Il debutto da telecronista per gli Europei femminili del 2019.

Ho accettato una proposta ricevuta da Sky Sport, l’ho presa come una esperienza, rendendomi subito conto di quanto mi piacesse. L’anno dopo Eurosport mi ha chiamato per le telecronache del torneo femminile delle Olimpiadi di Tokyo, da lì non mi sono fermata più.

Ai Giochi di Parigi ha commentato sia le donne sia gli uomini. Del resto, commenta anche le partite del campionato maschile LBA, la Serie A.

La soddisfazione è quella di poter fare telecronache senza distinzione di sesso. È sempre basket no?

Gli Europei 2025 possono contare su un’ampia visibilità, l’Italia sarà in diretta su Rai, su Sky port e su Dazn. Lei sarà al microfono di Sky Sport, le azzurre giocheranno la prima fase al Pala Dozza di Bologna.

Non voglio sentire parlare di pressioni perché si gioca in casa. Giocare in un palasport prestigioso come quello di Bologna deve gasare, non intimorire. Io ero in campo nell’ultimo Europeo giocato in Italia, nel 2007 a Chieti, adesso pagherei per fare un Europeo al Pala Dozza.

Le azzurre inserite nel “girone della morte”, così lo ha definito la FIBA.

Certo, ma non può essere un’attenuante, non si deve partire da sconfitte. L’Italia del C.t. Capobianco deve essere ambiziosa. L’infortunio di Matilde Villa è un brutto colpo, senza di lei mancano dieci punti in campo, proprio per questo il gruppo deve responsabilizzarsi a partire dalle leader Cecilia Zandalasini, Laura Spreafico, Lorena Cubaj.

A Parigi 2024 la Francia ha messo paura alle americane che hanno vinto il sesto oro consecutivo per appena un punto (67-66). La conferma di un basket europeo femminile in grande crescita?

Il merito è di chi ha visione nel ricostruire, guardate la Germania, la Serbia o la Spagna: hanno stravolto i loro roster dopo un ricambio generazionale. Purtroppo, sono iniziate le scaramucce tra le Nazionali e la WNBA, chi sceglie un torneo e chi l’altro. Marine Johannès e Gabby Williams sono rimaste in America, senza di loro sarà una Francia depotenziata. Il Belgio rimane la squadra da battere, con Emma Meeserman che è la MVP in assoluto, lei ha scelto di non andare in WNBA proprio per giocare con la sua Nazionale.

Controindicazioni dell’essere una telecronista. Qualcuno si è mai risentito per un suo commento?

Ho il difetto di essere poco diplomatica, dico ciò che penso, quindi commento ciò che vedo, con obiettività ma anche molto rispetto. Da giocatrice odiavo i confronti con le azzurre del passato, quando mi paragonavano a Cata Pollini. Ecco, in telecronaca non mi sentirete mai fare un paragone.

© Riproduzione riservata