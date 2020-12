Negli scorsi giorni, la guardia di finanza di Trapani e la polizia di stato in servizio hanno confiscato a Mazara del Vallo beni per una valore di 1,8 milioni di euro appertenenti ai fratelli Loretta, Carlo Antonio e Giuseppe, entrambi detenuti, il secondo ai domiciliari. La misura ha riguardato sette beni immobili (abitazioni e terreni agricoli), 26 mobili registrati, (autoveicoli, motoveicoli, mezzi agricoli e macchine operatrici semoventi), due società attive nei settori edili e di smaltimento rifiuti, tre tra conti correnti e rapporti bancari di varia natura per un valore complessivo pari a circa un milione e 800mila euro.

I due sono considerati vicini al defunto boss mafioso Vito Gondola di Mazara del Vallo. Una delle imprese dei Loretta era tra le poche abilitate allo smaltimento dell’amianto per la provincia di Trapani. Le indagini avevano appurato anche come i fratelli utilizzassero la sede dell’azienda per riservati incontri con altri affiliati alle famiglie mafiose trapanesi.

