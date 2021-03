I finanzieri del comando provinciale di Messina hanno eseguito una confisca di beni per un valore di oltre 10 milioni di euro nei confronti di Domenico La Valle, ritenuto dagli investigatori una figura di spicco del clan Trovato del quartiere Mangialupi di Messina, dedita al sistematico ricorso a metodi violenti per imporre, anche con atti estorsivi, la propria posizione di monopolio nel settore del gioco e delle scommesse illegali di interesse delle mafie. La guardia di finanza, inoltre, ha messo l'indagato sotto sorveglianza preventiva per cinque anni.

Negli anni Novanta, l'indagato è stato coinvolto in numerosi procedimenti penali, dai quali è sempre uscito assolto. Tuttavia, a seguito delle ultime indagini, sono state rilette in un'ottica nuova anche le dichiarazioni di diversi collaboratori di giustizia nei confronti del clan Trovato. In particolare, in riferimento alla gestione delle bische clandestine, nonché nella distribuzione dei videopoker.

Secondo gli inquirenti, dopo la disgregazione dell’originaria compagine associativa del sodalizio mafioso, a causa della carcerazione dei capi e del percorso di collaborazione con la giustizia intrapreso da altri, La Valle ha assunto il controllo, pressoché esclusivo, delle attività illegali della famiglia, diventando il punto di riferimento imprenditoriale e facendo da contraltare al ruolo operativo ricoperto dai fratelli Trovato.

Dalle indagini è emersa, in altri termini, una pluralità indefinita di comportamenti criminali di La Valle, in qualità di soggetto socialmente pericoloso, oltre a una significativa disponibilità di risorse finanziarie, rese accessibili anche ad altri esponenti del clan.

Le indagini si inseriscono in un periodo di quasi un trentennio, e hanno consentito di disporre il provvedimento di confisca di 6 aziende, operanti nel settore del noleggio delle apparecchiature da gioco, della rivendita di generi di monopolio e del settore della produzione e vendita di prodotti dolciari, 19 unità immobiliari, 2 autovetture, 1 gommone e svariati conti correnti.

