La sicurezza è un affare: così i boss della mala puntano alla cyber sicurezza

Lorenzo Marinucci è accusato di estorsione aggravata dal metodo mafioso. Si muoveva tra il mondo della mala e quello delle spa del settore della sicurezza

true false

C’è uno scenario inedito e inquietante che emerge dietro l’ultima operazione del nucleo investigativo dei carabinieri di Roma, su ordine dei magistrati della direzione distrettuale antimafia. Unisce quelli che nella capitale sembrano mondi distanti, ma che sono più vicini che mai. Quello di sotto, popolato da malviventi e sodali, e quello di sopra, abitato da professionisti, dove ai tavoli delle trattative milionarie si concludono e si fanno gli affari. Nel mondo di sotto c’è un vertice tra quat