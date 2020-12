A causa del maltempo che ha colpito l’Italia i vigili del fuoco hanno effettuato nelle ultime 24 ore quattromila interventi di soccorso. In Lombardia sono stati svolti più di mille interventi, di cui 500 a Milano, la maggior parte dei quali per taglio alberi pericolanti, messa in sicurezza di tetti appesantiti dalla neve e soccorsi ad automobilisti in difficoltà. L'assessore alla Mobilità e ai lavori pubblici del capoluogo lombardo, Marco Granelli, ha detto ad 'Agorà' su Rai3 che sono duecento gli alberi caduti in città solo sulle strade e che alcuni di questi hanno tranciato i cavi del tram creando problemi alla mobilità.

Nel Lazio si contano invece 582 interventi: 380 nella sola provincia di Roma, dove le squadre dei vigili del fuoco hanno operato per far fronte ai numerosi danni causati da pioggia e vento. Ancora, 469 interventi in Campania: a Napoli stanotte una mareggiata ha colpito il molo San Vincenzo provocando allagamenti, danni alle automobili e alla sede stradale. Il sindaco, Luigi De Magistris, ha annunciato la riapertura di Via Partenope questa mattina. Per le forti piogge anche in Umbria e in Toscana i vigili del fuoco hanno effettuato più di 500 interventi

