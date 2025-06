La manifestazione convocata da Schlein, Conte, Fratoianni e Bonelli ha acceso discussioni e distinguo sulla sua natura. L’attivista Raafat: «Si parla di Palestina e non di palestinesi. Non si può salire su un carro che è stato complice nel silenzio»

La manifestazione del 7 giugno convocata da Elly Schlein (Pd), Giuseppe Conte (M5s), Nicola Fratoianni e Angelo Bonelli (Avs) per «fermare il massacro del popolo palestinese a Gaza» ha spaccato in due il movimento di solidarietà con la Palestina. Mentre i leader del centrosinistra puntano su una piazza «inclusiva» e «pacifica», le principali organizzazioni palestinesi che hanno mobilitato le piazze di questi ultimi 20 mesi – dall'Associazione dei palestinesi in Italia (API) ai Giovani palestinesi d'Italia, fino all'Unione Democratica Arabo-Palestinese (UDAP) – hanno scelto la strada della dissociazione con comunicati durissimi che accusano i partiti di «operazioni di facciata» e «gesti vuoti».

Le associazioni hanno chiamato una piazza a Milano lo stesso giorno per uno stop all’accordo militare tra Italia e Israele. Il corteo istituzionale, che partirà alle 14 da piazza Vittorio Emanuele II a Roma, nasce dalla mozione unitaria già approvata in parlamento lo scorso 21 maggio.

La mozione chiede il riconoscimento dello Stato palestinese e tra i vari punti condanna sotto il profilo del diritto internazionale le azioni di Israele, sostenendo sanzioni e il mandato di cattura internazionale nei confronti di Benjamin Netanyahu e l’ex ministro della Difesa israeliano Yoav Gallant.

«La sinistra è spaccata sulla questione palestinese», spiega Donia Raafat, attivista per i diritti umani italo-palestinese e specializzata in diritto internazionale. «Da una parte c'è chi chiama all'unità per “fermare il massacro”, dall'altra c'è una sinistra che tuttora supporta Israele, come Sinistra per Israele».

Raafat denuncia un paradosso che rivela contraddizioni più profonde: «Le forze che si definiscono di sinistra ma che sostengono apertamente Israele rappresentano una profonda contraddizione. Sostengono l'oppressione, giustificano l'apartheid e il colonialismo, chiamandoli gesti di autodifesa israeliana. Gaza è sotto assedio da oltre 17 anni, il popolo palestinese vive in un regime di segregazione razziale e lo Stato di Israele ha costruito un'intera architettura giuridica e militare basata sulla negazione dell'esistenza dell'altro. E questa riduzione del discorso alla sola tregua umanitaria o al cessate il fuoco è in realtà funzionale alla conservazione dello status quo. Una tregua senza giustizia non è che un'interruzione temporanea dell'orrore».

Il problema più grave, secondo l'attivista, riguarda la rappresentanza: «Si parla sempre della Palestina ma non con i palestinesi, si decide sempre sulla loro vita ma senza coinvolgerli. Questo silenziamento sistemico è di per sé una forma di violenza politica. In questo contesto la distanza tra istituzioni politiche e società civile si fa sempre più evidente».

La critica più dura arriva sulla natura della manifestazione: «Deve essere chiaro che questa manifestazione non è una piazza per la Palestina e nemmeno per i palestinesi perché non è antisionista, non è decoloniale, non è di solidarietà, è una piazza per i democratici che oggi si affannano a dire che Israele ha superato ogni limite, come se quei limiti non fossero stati superati da decenni».

L'Associazione dei palestinesi in Italia è stata la prima a ufficializzare la rottura in un comunicato stampa del 4 giugno: «Pur riconoscendo l'importanza della mobilitazione pubblica a sostegno della causa palestinese, non possiamo né appoggiare né condividere l'iniziativa in questione».

Le criticità sono molteplici: dalla «condanna selettiva del 7 ottobre, senza contesto né comprensione della realtà dell'occupazione», alla «diffusione di narrazioni non verificate» fino alla «reticenza nell'utilizzo della parola genocidio».

I Giovani palestinesi d'Italia rincarano la dose: «Non è Netanyahu o il suo governo "estremista" il problema: è il sionismo, in tutte le sue ramificazioni, l'ideologia responsabile della Nakba nel 1948 come del genocidio a Gaza». E aggiungono: «Il tempo delle ambiguità è finito. Serve ora un reale supporto alla causa di liberazione del popolo palestinese».

Anche l'Udap critica duramente l'iniziativa: «Dopo oltre 20 mesi di genocidio, questa iniziativa, oltre che tardiva, è segnata da forti contraddizioni. Senza una rottura netta, simili iniziative rischiano di ridursi a mere operazioni di facciata».

Particolare attenzione viene riservata al Pd: «Il Partito democratico rappresenta una delle più grandi contraddizioni in questo scenario» attacca Raafat. «Ha sempre mantenuto una posizione ambigua nei confronti di Israele, evitando accuratamente di riconoscere la legittimità della resistenza palestinese. Continua ad addossare ogni responsabilità a Netanyahu, come se l'intero sistema di apartheid fosse riconducibile a un solo individuo».

La manifestazione usa termini come «sistematico sterminio» e «pulizia etnica», ma secondo le organizzazioni palestinesi non basta: manca una critica strutturale del sionismo e una rottura concreta con la complicità italiana.

La spaccatura è destinata a lasciare il segno. Il 7 giugno l’Italia vedrà due piazze idealmente separate: quella del centrosinistra parlamentare a Roma, che punta a intercettare il malcontento per la guerra senza mettere in discussione i rapporti strategici con Israele, e quella di Milano del movimento pro-Palestina guidato dai palestinesi che da quasi due anni anima le proteste dal basso.

Il risultato sarà un test decisivo per misurare la capacità di mobilitazione delle forze di opposizione su un tema che divide trasversalmente lo schieramento progressista. E soprattutto rivelerà se in Italia sia possibile costruire una solidarietà palestinese che vada oltre l'emergenza umanitaria, affrontando le radici politiche di un conflitto che dura da oltre settant'anni.

