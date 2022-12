Il calciatore Manolo Portanova è stato condannato a 6 anni dal tribunale di Siena per violenza sessuale di gruppo in merito agli abusi nei confronti di una ragazza avvenuti in un appartamento del centro storico. Il fatto avvenne la notte fra il 30 e il 31 maggio 2021. Portanova e lo zio avevano scelto il rito abbreviato e sono stati condannati entrambi alla stessa pena.

Il terzo indagato che invece ha scelto il rito ordinario è stato rinviato a giudizio. Per la difesa del calciatore del Genoa la ragazza era consenziente.

© Riproduzione riservata