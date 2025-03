Siamo entrati nel mese che ci porterà alla sfida fra i migliori corridori: il 27 aprile a Londra gareggeranno tutti i più forti e molti segnali dicono che la barriera ha i giorni contati, tra scarpe pensate in laboratorio, strategie anti-vento e ricerca scientifica. Qualche settimana fa, a Barcellona, l’ugandese Jakob Kiplimo si è divorato il record della mezza, togliendo 48 secondi al limite. Ma non è stato ancora omologato. Lo studio LegisLAB: «Troppe circostanze non codificate»

Muro delle due ore eccoci, stiamo arrivando. Stiamo arrivando per buttarti giù. Nel mondo della maratona la parola “muro” è pronunciata spessissimo. Generalmente la si usa per descrivere il momento in cui, più o meno al trentesimo chilometro, il corridore si trova davanti una perfida barriera mentale. L’asfalto può essere pure una tavola di biliardo eppure ti sembra che s’impenni e diventi un Mortirolo o un’Alpe d’Huez.

L’equazione fatica compiuta più strada che deve ancora essere fatta per arrivare al traguardo dei fatidici 42 chilometri e 195 metri, manda per farfalle più di qualcuno. Oscar Barletta, uno dei pionieri dell’allenamento sulle lunghe distanze, aveva dato pure un soprannome a questo “muro”, lo chiamava strega, perché in fondo è come se l’atleta in mezzo a questo faticoso guado fosse affiancato da un’immaginaria quanto antipatica compagna di viaggio che gli dice: «Ora dovrai fare i conti con me».

Ma il “muro” nella maratona è anche un’altra cosa: una soglia varcata, una frontiera espugnata, un salto nel futuro. La terra promessa di questo viaggio ha un nome e un cognome: due ore. Scendere sotto le due ore sulla magica distanza di Emil Zatopek e Abebe Bikila, e degli italiani Gelindo Bordin e Stefano Baldini, campioni olimpici nel 1988 a Seul e nel 2004 ad Atene.

Lo studio del 1991

Ed Caesar ha persino scritto un libro su questo, indagando sul muro delle “Due ore” da tutti i punti di vista: storico, filosofico, tecnico, fisiologico. Il libro uscì dieci anni fa quando le due ore erano meno vicine di adesso. Nel racconto si fa riferimento a quando questo muro fu scientificamente messo in discussione: uno studio del 1991 compiuto dal ricercatore universitario-podista statunitense Mike Joyner espresse l’opinione che raggiungendo la perfezione fra economia di corsa e capacità polmonare, si sarebbe potuto ottenere sulla maratona un tempo di 1 ora, 57 minuti e 58 secondi. Quasi 35 anni fa, il record del mondo sulla distanza era poco più di 8 minuti dietro, ora invece è quasi alle porte del fortino, nel senso della vicinanza al muro: nel 2023, il keniano Kelvin Kiptum, che sarebbe scomparso pochi mesi dopo in un incidente automobilistico, scalfì il muro senza buttarlo giù, stabilendo il nuovo primato con 2 ore e 35 secondi.

Per quello che si sta vedendo in queste settimane/mesi potrebbe essere vicina l’impresa. Siamo entrati nel mese che ci porterà alla sfida fra il meglio della maratona mondiale e il muro. Domenica 27 aprile, a Londra, gareggeranno infatti tutti i più forti, donne e uomini. E in campo maschile c’è la possibilità che il muro possa avere le (due) ore contate. Questa sensazione si è moltiplicata qualche settimana fa, a Barcellona, quando l’ugandese Jakob Kiplimo si è divorato il record della mezza maratona, togliendo la bellezza di 48 secondi al precedente limite e fissando il primato al tempo strabiliante di 56’42”. Si è trattato del classico risultato shock anche se su una distanza non olimpica. Kiplimo ha osservato durante la gara una media oraria di 22,324 chilometri, quasi uno di più rispetto al primato dell’ora.

La mezza di Kiplimo

Il fatto è che quel risultato è stato (ed è tuttora visto che non è stato definitivamente omologato da World Athletics) vivisezionato per cercare di verificare eventuali aiuti irregolari fino a diventare una specie di giallo mischiato a quiz matematico: la presenza di un’auto su cui era posto un cronometro a distanza particolarmente ravvicinata, avrebbe prodotto un vantaggio illecito capace di spingere il corridore verso il risultato da marziani?

Su questo si è scatenata una battaglia di opinioni, favorita anche da un vuoto normativo che ha messo in evidenza Alberto Porzio, avvocato e podista, dello studio LegisLAB, specialista in diritto sportivo: «Questo genere di circostanze non è codificato a livello internazionale, cioè non c’è nessuna regola che impone il rispetto di una distanza minima fra l’auto e il maratoneta. C’è, invece, qualcosa del genere in Spagna.

La situazione di Kiplimo fa comunque riflettere sulla necessità di reagire a circostanze che si possono verificare e su cui non c’è una risposta. Il sistema deve reagire per cercare di mettere tutti gli atleti nelle stesse condizioni. È utopico pensare che tutto ciò possa avvenire anche rispetto al passato, ma bisogna tenere conto dei tanti cambiamenti che sono avvenuti e che determinano una prestazione. E non c’è più da guardare solo all’elemento alimentare o farmacologico. Peraltro la sensazione che abbiamo è che anche davanti alla tecnologia, come fu per il doping, la ricerca della prestazione viaggi a una velocità superiore rispetto alle capacità di reazione del sistema dei controlli».

Il crono non riconosciuto

Sotto le due ore il mondo per la verità c’è già andato. Correva l’anno 2019 e a Vienna fu organizzato un assalto al muro che riuscì: 1h59’40” per il keniano Eliud Kipchoge, campione di tutto della distanza. Il tempo fu però registrato in una manifestazione non ufficiale e con la presenza geometrica delle “lepri”, atleti che si alternavano per aiutare il keniano, una sorta di “scudo” umano per ripararlo dal vento scandendo con chirurgica attenzione l’andatura.

La federazione internazionale non riconobbe così il record. Il caso di Kiplimo sembra essere diverso perché la regola anti auto anti-vento come abbiamo visto esiste solo in Spagna e l’ugandese, incredibile ma vero, a un certo punto ha superato pure le “lepri” nella sua ora scatenata.

«Questi super tempi un po’ mi spaventano – ci racconta Gianni Poli, vincitore della maratona di New York nel 1986 – Se solo penso che la primatista del mondo ha corso a Chicago in 2h09’57”, un secondo più veloce del mio tempo di quarant’anni fa… Però devo anche ricordarmi per bene di quel giorno. Ero nel gruppo ed ero convinto di essere in testa perché il gallese Steve Jones era nettamente più avanti e stava correndo in proiezione verso un tempo di 2 ore, 4 minuti e 20 secondi. Sarebbe scoppiato, pur vincendo, solo alla fine, ma quel risultato fu ottenuto con l’alimentazione di allora, le scarpe di allora, le maratone di allora. Io del vento non so dire, la mia sensazione è che un vantaggio possa essere generato su distanze più ridotte. Su mezza e maratona non saprei».

Il caso delle scarpe

E le scarpe? World Athletics ha regolamentato i tipi consentiti, c’è un’altezza massima di quattro centimetri per la strada e due per la pista, il vincolo a utilizzare una sola piastra di carbonio e non due, periodicamente viene diramata una lista di calzature consentite. A ogni momento, però, c’è uno scatto tecnologico che rischia di minacciare la credibilità della lista.

«Sono stato un atleta, sono un organizzatore, parlo con diversi atleti, anche molti amatori. Sapete che cosa mi dicono? Che il vantaggio non si valuta solo in termini di prestazione il giorno della gara, ma soprattutto nel recupero fra un allenamento e l’altro». Come se si facesse meno fatica. Un pianeta che naturalmente può essere controllato solo fino a un certo punto.

Insomma, la corsa ai record è un grande generatore di emozioni, ma il rischio è che il risultato sia più “fuori” che “dentro” l’atleta. E che magari sia necessaria una sorta di “var” della prestazione per verificare che sia stato ottenuto rispettando alcune regole fondamentali. Difficile ora tornare indietro. Comunque, “strega” o muro che sia, la famosa barriera delle due ore potrebbe cadere molto presto.

