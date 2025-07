L’ultimo allenatore che ha preferito cercare una sistemazione all’estero ha portato il Chelsea alla finale dei Mondiali per Club. Chi lavora a Londra, spesso non torna indietro. I casi di Farioli, Lisci, Ancelotti jr che si stanno costruendo una carriera fuori dall’Italia. Forse perché da noi il calcio più desiderato è quello del passato

The italian job. Ma lo fanno all’estero. Sono gli allenatori con la valigia, andati via dall’Italia in cerca di fortuna e di considerazione. La Serie A non li voleva, non li apprezzava, non li pensava proprio. E ha fatto male. Perché sanno vincere e innovare. E trovare soluzioni diverse. L’ultimo fulgido esempio impazza al Mondiale per club: Enzo Maresca. Il suo Chelsea ha stregato l’America. E adesso si giocherà la finale della competizione più calda dell’estate. Manco fosse una hit.

Ha 45 anni, una vita da regista. Juve, Bologna, l’estero, il Palermo. Da tecnico cominciò come vice di Fulvio Fiorin all’Ascoli, in Serie B. Corsi a Coverciano, patentini, attestati. Le solite cose che non bastano mai. Fece i bagagli, andò via. Au revoir, Italia. È davvero tornato, sì. A Parma, in Serie B. «Venni preso per un programma di tre anni e cacciato dopo tre mesi: la squadra ci mise comunque i tre anni previsti per tornare in A».

Quella sporca dozzina di partite (14 in verità) bastò per fargli capire che l’Italia è un Paese per il solito giro. Quello giusto, come l’aperitivo dopo il lavoro. «Soltanto in Italia si continua a pensare che i giovani siano sempre troppo giovani e che l’esperienza legata all’età sia ciò che ti fa vincere le partite. È una scelta culturale, che ti costa in perdita di energia. Io la vedo così, il calcio italiano non regge più il ritmo delle altre scuole».

L’isola felice

Qualche anno fa erano gli interstellar, quelli che partivano dall’Italia per esplorare nuove galassie. Manco fosse una vacanza. O un Erasmus tattica e spritz. A proposito di Chelsea: lì, con i Blues, Gianluca Vialli trovò la sua isola (tentò solo un’esperienza con il Watford). E così è successo a Roberto Di Matteo e Gianfranco Zola. Dopo averci giocato per anni, Di Matteo tornò al Chelsea a giugno 2011 da secondo allenatore. Un anno dopo esonerarono Vilas Boas e al timone passò lui. In due mesi vinse FA Cup e Champions League. Venne riconfermato per la stagione successiva e a novembre esonerato «per colpa» di una netta sconfitta contro la Juventus, sempre in Champions.

Anche all’estero hanno i loro tic, ammettiamolo. Di Matteo, comunque, non ha mai allenato in Italia e nessuno sembra intenzionato a cercarlo. «Ho imparato dalla mia esperienza da allenatore che sono piuttosto esigente. Vorrei godermi il lavoro un po' di più di quanto non facessi all'inizio e renderlo piacevole per i miei giocatori. Sono un allenatore con una mentalità offensiva», ha raccontato al New York Times.

Allenò dieci partite e poi addio: Zola al Cagliari durò lo spazio di un’illusione. Era il 2015. Lo mandarono via dopo 2 vittorie, 2 pareggi e 7 sconfitte. «L’esperienza in Inghilterra mi dice che le squadre vincenti sono state e sono quelle dove c’è il giusto mix tra giovani e calciatori più esperti. In Italia questa mentalità ancora non c’è. Nella maggior parte dei casi si ricorre ai ragazzi per necessità, quasi mai per scelta», ha detto. Scelte diverse, scelte coraggiose le hanno fatte questi tecnici con la faccia da ragazzi.

Non si è forever young, in Italia dobbiamo ricordarcelo. Davide Ancelotti, 35 anni, ha già vinto tutto con il papà Carlo. Ma voleva uno spazio suo, un suo posto nel mondo. E così ha tagliato il legame dello staff del padre e si è preso la panchina del Botafogo. Allena in tedesco, inglese, spagnolo. E sa fare comunicazione. Nell’era dei social anche gli allenatori devono postare. Altro giro. Alessio Lisci, 39 anni, nuovo tecnico dell’Osasuna. Romano, un grande passione per il calcio, una breve carriera amatoriale. Dopo l’università, lasciò l’Italia con in tasca una borsa di studio e tanta ambizione. Scelse la Spagna: «Pensavo di rimanere sei mesi, non sono più tornato».

Il passato

Sarà la post-globalizzazione, ma sempre più giovani tecnici emergono da un’altra parte. In Serie A non c’è spazio per tutti. E allora si fa come Gauguin: si va via, per cercare se stessi. Da un pezzo vanno via gli infermieri, i medici, gli ingegneri: non proprio avventurieri. La novità è che i lavori adesso non si esportano, si apprendono sul posto.

Lo ha fatto anche Vincenzo Annese, 40 anni, ct dell’Afghanistan ma decine di timbri sul passaporto. «Facevo l'assistente all'università, ma ho sempre avuto il tarlo di allenare». Prese il coraggio e andò via. Ha detto: «Coltivo ancora il sogno di tornare nel calcio che conta, lo ammetto, ma per ora va bene così». Nel frattempo ha saputo vincere con il calcio ai confini del mondo. In Nepal, per dire, ha portato la squadra a superare il primo turno delle qualificazioni Mondiali. Altro che Champions League.

Dopo anni di favole e bellezza al Sassuolo, Roberto De Zerbi ha spiccato il volo lontano da qui. In Inghilterra e poi in Francia, al Marsiglia. Un altro è Francesco Farioli, 36 anni, nuovo allenatore del Porto. Portiere nelle serie dilettantistiche toscane, a 21 anni smise di giocare e cominciò ad allenare i suoi colleghi. Era nello staff di De Zerbi a Benevento, poi al Sassuolo. Decise di mettersi in proprio cominciando dalla Turchia, poi Nizza e Ajax. «Se fossi rimasto in Italia, adesso non sarei qui: mancava lo spazio, sono andato a cercarlo dove ce n’era». Per molti il calcio è una scienza, per altri ha a che fare con la creatività. Ma niente filosofia, per quella c’è Farioli.

Laureato con una tesi sull’estetica del calcio e il ruolo del portiere, voleva fondare un partito («Mi sono sempre interessato della cosa pubblica, del bene comune»), intraprendente ma non sottomesso («So cambiare idea»), all’inizio fare il globetrotter «è stata una necessità, però adesso è una scelta. Ho avuto opportunità per rientrare, ma il mio percorso professionale e personale credo ormai sia questo». Il nuovo made in italy piace a tutti. Ma qui non lo vogliamo.

Il futuro si cerca ancora nel passato, nei grandi saggi o nell’usato sicuro. Il calcio di domani è quello di ieri. Intanto quelli come Farioli studiano, si aggiornano, ci dicono che il seriea-centrismo è finito da un pezzo. «Ho allenato in quattro nazioni con quattro culture e quattro lingue diverse, è un’esperienza che mi ha allargato le visioni. Quando sarà il momento di tornare, porterò con me un tesoro».

© Riproduzione riservata