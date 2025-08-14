Massimiliano Santini, che vive di immagine, prima dell’inchiesta è stato animatore della città di Pesaro. Il sindaco Ricci e il suo braccio destro con delega agli eventi e alla “vivacità” sono indagati per corruzione

«Massimiliano non è qui, in questi giorni è in ferie». Ora di pranzo, Pesaro, a cinque minuti dal centro città. In questa risto-pescheria lavora Massimiliano Santini, l’uomo che ha inguaiato Matteo Ricci, europarlamentare, ex sindaco Pd della città e candidato alla presidenza della regione Marche.

Passano pochi giorni dalla nostra visita e cambia tutto. Santini ha trasformato l’iniziale silenzio davanti ai magistrati in piena collaborazione. Così in settimana si è sottoposto a un interrogatorio, secretato e durato 11 ore, accompagnato dal suo nuovo avvocato, Gioacchino Genchi. Il cambio di strategia difensiva era chiarissimo fin dalla breve memoria depositata in procura nella quale Santini offriva ampia disponibilità agli inquirenti per usufruire dei benefici che la legge prevede per chi collabora. Ammissioni di colpa e chiamata in correità.

E alla fine così è stato, con la corruzione nulla c’entra Ricci ma, questa è la tesi di Santini, atti e delibere segnano la consapevolezza dell’ex sindaco nella gestione dei documenti ritenuti dai pm illegittimi. Genchi, proprio ieri, ha annunciato la consegna del telefonino del suo assistito alla squadra mobile per recuperare «i contenuti multimediali e le conversazioni intercorse tra Santini e gli altri coindagati», scrive il legale ai pm. Di più. Ha sollecitato la procura a richiedere al parlamento europeo l’autorizzazione per utilizzare le chat di Santini con Ricci.

Il braccio destro

Ma chi è Santini? E perché è diventato braccio destro negli eventi dell’ex primo cittadino? «Il sindaco pensava di averlo anche aiutato. Forse hanno diviso la casa (alcune spese inerenti all’immobile di Santini sono oggetto di approfondimento investigativo, ndr) di sicuro la bicicletta e pezzi di vita, ma erano amici. Nulla più», racconta chi conosce i due.

Santini, prima di finire travolto dall’indagine, è stato compositore, inventore, animatore della città. Uno che vive di immagine e di ego, tanto da scatenare polemiche per una scheda elettorale fotografata e postata sui suoi social durante le elezioni comunali. Santini e Ricci sono entrambi indagati per corruzione, il primo ha preso i soldi da associazioni finanziate dal comune, l’ex primo cittadino, da par suo, avrebbe incassato popolarità e consenso.

Santini ha risposto alle domande dei magistrati sugli affidamenti diretti, sui rapporti con il comune partendo dalla sua creatura: il palio del braciere. Perché se la corsa di Santini è momentaneamente finita tra tavoli, portate e il pesce dell’Adriatico, le origini raccontano la sua intraprendenza, quella intraprendenza che aveva catturato Ricci fino a guadagnarsi una delega agli eventi e anche alla vivacità. Proprio così: vivacità. In fondo questa storia prima che giudiziaria è politica, racconta l’ossessione per l’immagine, l’apparenza, la vetrina prima di tutto il resto.

Da queste parti qualcuno ricorda la vecchia massima rilanciata da Giorgio Gaber: «Non temo Berlusconi in sé, ma Berlusconi in me». Per capire meglio Santini e la sua parabola gloriosa incontro alcuni professionisti che voteranno centro-sinistra, ma che hanno vissuto questi anni.

La vetrina

«Alla cerimonia di apertura di Pesaro capitale della cultura a presentare è stato scelto Paolo Bonolis. Un illustre professionista della tv senza alcun dubbio, ma è finita con strascichi e polemiche», raccontano. Un ‘signora’ alla direttora d’orchestra e un ‘sexy’ a una percussionista tra le battute meno gradite. Ma questo che c’entra con Santini? «C’entra, c’entra. Perché lui entra nelle grazie di Ricci proprio per la sua capacità di vivacizzare la città con iniziative come il famigerato palio del braciere, trasformato in macchina di guadagno. Una festa godereccia con ragazzi su di giri che arrivano da ogni angolo per confluire in centro. Tutto bene, ma addirittura mettergli in mano gli eventi forse troppo», concludono.

Santini all’inizio incassa la delega alla vivacità poi si dimette da consigliere e arriva l’assunzione nello staff di Ricci. E qui iniziano i guai. Ha raccontato ai pm che incassava 1200 euro al mese, assunto da collaboratore, ma diventato presto il tuttofare. Girava video, partecipava a iniziative inerenti il libro “Pane e politica” di Ricci.

Su rimborsi, spese e la funzione svolta rispetto al contratto sottoscritto i pm dovranno verificare eventuali nuove contestazioni. Santini risponde anche di peculato per la sparizione del pc, terzi gli avrebbero suggerito di far sparire gli indizi sulla collaborazione. Quelli restano i suoi anni d'oro. Per la sua terra aveva perfino composto un brano coinvolgendo i volti noti della città. Il ritornello è irresistibile: «Pesaro, per poterlo spiegare non ci sono parole (...) Pesaro città di mare e città d’amare». «Roccheggiando si scoprono le sfumature della pesaresità», diceva Santini. Ogni occasione era unica, inimitabile, di più: leggendaria.

Il casco

E così Pesaro è diventata il palcoscenico della vivacità made in Santini. Una raffica di iniziative. ‘Mare magnum’ con la filiera ittica protagonista, il Natale ovviamente «più attrattivo d’Italia», il 10 agosto più glamour dell’Adriatico con 16 quintali di fiammelle e quasi1000 paletti sull'acqua come candelieri. A organizzarli sempre lui, il deus ex machina della vivacità: Massimiliano Santini, con comunicato di giubilo del sindaco Ricci. Non manca lo spazio destinato ai murales per ribadire i valori dell’inclusione e dell’accoglienza oltre a iniziative singolari e uniche, ‘Balla e fai del bene’ per dare una mano ai bisognosi e l’imperdibile Casco di Valentino Rossi. E qui Santini non si tiene.

«Parliamo di un casco di dimensioni mai viste, il più grande del mondo. Un evento artistico unico nel suo genere», diceva mentre nel 2022 presentava l’enorme oggetto. Del casco, e anche di altre iniziative, si parla anche nell’avviso di garanzia per Santini, Ricci e gli altri visto che erano stati rimediati 20 mila euro da un sponsor privato. Soldi in parte girati al delegato del sindaco per il tramite di due associazioni gestite dall’amico Stefano Esposto, quest’ultimo anche lui indagato. La delibera per realizzare l’opera aveva un altro oggetto ed è finita sotto accusa. Affidamenti con cifre spacchettate per andare sotto soglia e l’interferenza degli indagati nelle pratiche con dirigenti e funzionari comunali messi da parte. I pm potrebbero valutare anche nuove contestazioni per le gare e le delibere firmate per alcuni indagati.

Il reato di apparire

Nella girandola di iniziative di Santini, il vero fiore all’occhiello resta il palio del braciere per il quale ha anche depositato il marchio, poi ceduto a Esposto, titolare delle due associazioni Opera maestra e Stella polare, destinatarie di mezzo milione di euro, di questi 106 mila di euro e altre utilità sono finiti all’uomo della vivacità. Anche Esposto è accusato di corruzione, anche lui con la passione per il territorio, ha creato anche il liquore che rimanda alla tradizione dei marinai nelle fredde notti d’inverno e di pesca. E si torna sempre lì, alla pesca, la nuova passione di Santini. Prima del piano giudiziario c’è quello politico. E qui ci si divide tra chi «Pesaro è cambiata, Ricci l’ha resa una città vivibile e sostenibile» e chi vede anche il resto. Perché se l’aumento di consenso sembra una futile condotta, quel resto sembra già una colpa. Soprattutto a sinistra dove lamentano una desertificazione delle aree industriali ed artigianali appena fuori città e un impegno costante all’apparenza. L’apparenza made in Santini.

