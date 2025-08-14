Massimiliano Santini, che vive di immagine, prima dell’inchiesta è stato animatore della città di Pesaro. Il sindaco Ricci e il suo braccio destro con delega agli eventi e alla “vivacità” sono indagati per corruzione
Pesci, feste rionali e appalti: il tuttofare di Pesaro che inguaia Ricci
14 agosto 2025 • 07:00
