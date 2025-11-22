Saluti romani e l’ex Nar: ecco il candidato “nero” di Cirielli in Campania

true false

Nella coalizione di centrodestra che sostiene il meloniano di ferro Edmondo Cirielli alla presidenza della Campania, c’è un po’ di tutto. Ci sono gli imputati, ci sono “i figli di” e “le mogli di”, ci sono i condannati, e non potevano mancare i nostalgici del Ventennio e della simbologia fascista. L’ultimo caso scovato da Domani è nella lista Moderati e riformisti a sostegno di Cirielli. Nell’elenco troviamo Massimo Bartoli, detto Macci. Corre in Terra di Lavoro, nel Casertano, dove nelle scorse