Saluti romani e l’ex Nar: ecco il candidato “nero” di Cirielli in Campania

Nello Trocchia
22 novembre 2025 • 07:00

Massimo Bartoli è in lista con i Moderati. Ma sui social ci sono le foto nostalgiche. In più di una compare con il braccio teso. In altre loda il camerata Peppe Dimitri

Nella coalizione di centrodestra che sostiene il meloniano di ferro Edmondo Cirielli alla presidenza della Campania, c’è un po’ di tutto. Ci sono gli imputati, ci sono “i figli di” e “le mogli di”, ci sono i condannati, e non potevano mancare i nostalgici del Ventennio e della simbologia fascista. L’ultimo caso scovato da Domani è nella lista Moderati e riformisti a sostegno di Cirielli. Nell’elenco troviamo Massimo Bartoli, detto Macci. Corre in Terra di Lavoro, nel Casertano, dove nelle scorse

