L’ottantenne Rapisarda appare e scompare negli atti giudiziari degli ultimi 30 anni, per le relazioni pericolose con criminalità e massoneria. A partire dall’hotel del summit per le stragi del 1992

Un personaggio sempre sullo sfondo di vicende misteriose, che appare e scompare, di quelli che non finiscono sulle prime pagine dei giornali, ma il cui nome affiora più volte negli atti giudiziari degli ultimi trent'anni. A volte perché accostato alla mafia siciliana, più di recente alla 'ndrangheta. L'uomo di cui parliamo ha quasi ottant'anni, è nato in Libia ma vive a Catania.

Si chiama Francesco Rapisarda e nel corso della vita ha stretto relazioni pericolose che – seppure non abbiano mai portato a imputazioni per associazione mafiosa – hanno contribuito ad alimentare sul suo conto ombre e misteri. Alcuni dei quali intrecciati con la massoneria. Ora che è al centro di inchieste dell’antimafia, il modo migliore per conoscerlo è risalire la linea del tempo.

Per ultimo il suo nome è comparso nell'inchiesta della procura di Catanzaro che, a inizio luglio, ha riacceso i riflettori sul villaggio Sayonara di Nicotera (Vibo Valentia), passato alla storia per avere ospitato, nell'estate '92, uno dei summit in cui le 'ndrine decisero di aderire alla strategia stragista inaugurata da Cosa nostra con le uccisioni di Giovanni Falcone e Paolo Borsellino e che, l'anno dopo, avrebbe portato le bombe a Firenze, Roma e Milano.

Per i magistrati, tre decenni dopo quella riunione, il Sayonara era ancora in mano alla 'ndrangheta. E a dimostrarlo sarebbe proprio la presenza al suo interno di Rapisarda. Sayonara simbolo di un’alleanza duratura tra le organizzazioni mafiose divise dallo Stretto di Messina.

Alleanza

Rapisarda – nei giorni scorsi finito ai domiciliari dopo che in un primo tempo i magistrati non avevano chiesto per lui alcuna misura cautelare – ha iniziato a gestire la struttura nel 2017. A vedere in lui la guida ideale sarebbe stato Luigi Mancuso, boss di Limbadi conosciuto come il Supremo.

Un attestato di fiducia che Rapisarda avrebbe ricambiato pagando il pizzo, consentendo l'accesso gratuito agli uomini delle cosche e selezionando fornitori e personale graditi al boss. Azioni che gli sono valse le accuse di concorso esterno in associazione mafiosa, intestazione fittizia di beni e trasferimento fraudolento di valori e che hanno portato al coinvolgimento nell'inchiesta di diversi familiari.

Per alcuni di loro il gip, infatti, ha disposto misure cautelari: i domiciliari per due nipoti e un genero, mentre la moglie sottoposta all'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. Indagate ma a piede libero, invece, le due figlie.

Per gli inquirenti, Rapisarda sarebbe arrivato al Sayonara forte di alcune referenze mafiose. In particolar modo da parte della famiglia Santapaola-Ercolano, che a Catania rappresenta Cosa nostra.

A sostegno di questa ipotesi, citano i fatti che nel 2016, l'anno prima di prendere la conduzione del lido, avevano portato Rapisarda e il fratello ai domiciliari nell'ambito dell'inchiesta Brotherood. Al centro dell'indagine erano finiti i punti di contatto tra esponenti della famiglia Ercolano e alcuni appartenenti a una loggia massonica di cui proprio Francesco Rapisarda era il sovrano.

Grazie a tali convergenze l'uomo, che è anche rappresentante di un'associazione che rimanda all'organo di governo del Rito Scozzese Antico ed Accettato, sarebbe riuscito a turbare un'asta giudiziaria e rientrare in possesso di un complesso industriale. Vicende per le quali Rapisarda è stato condannato a due anni e otto mesi in appello, dopo essere stato assolto in primo grado.

Per spiegare perché la vicinanza agli Ercolano avrebbe rappresentato un buon biglietto da visita agli occhi di Mancuso, i magistrati ricordano invece l'amicizia che lega il boss di Limbadi ad Aldo Ercolano, nipote del capomafia Nitto Santapaola e condannato all'ergastolo per diversi omicidi, tra cui quello del giornalista Giuseppe Fava.

Un affetto, quello per Ercolano, nato nel carcere di massima sicurezza de L'Aquila e rinsaldato dalla raccomandazione fatta pervenire da Jimmy Miano, boss catanese che legò le proprie fortune criminali a Milano: «Dite a Luigi Mancuso di guardarmi Alduccio».

La sigla dei servizi

Il capitolo più misterioso della biografia di Francesco Rapisarda risale, però, a tempi più remoti. Si tratta di una vicenda in cui, in prima battuta, venne tirato in ballo insieme al fratello Carmelo, per poi uscire di scena: il duplice delitto della Megara.

È il 30 ottobre 1990 quando, nella zona industriale di Catania, l'auto su cui viaggiavano Alessandro Rovetta e Francesco Vecchio – amministratore e dirigente della più grande acciaieria di Sicilia – viene crivellata di colpi da un commando che, per gli investigatori dell'epoca, agì con «tecniche quasi militari».

Ad oggi non esistono colpevoli e l'indagine per tre volte è finita sul binario morto della richiesta di archiviazione. L'ultima attende il responso del gip, chiamato a valutare l'opposizione dei parenti delle vittime, convinti che non tutto il possibile sia stato fatto.

Sullo sfondo di questa storia c'è posto non solo la criminalità organizzata. Il 5 novembre 1990 una telefonata all'Ansa di Torino annunciò l'esecuzione di Rovetta e Vecchio per conto della Falange Armata, la sigla che ha accompagnato parte dei misteri italiani dagli anni Novanta in poi – dai delitti della Uno Bianca alle stragi – e che sarebbe sorta all'interno della settima divisione del Sismi, il servizio segreto militare. Di fatto, il duplice omicidio della Megara fu la seconda rivendicazione nella storia della Falange.

A mancare finora è stato anche il movente. L'acciaieria da tempo era nella morsa del racket e, con all'orizzonte una ristrutturazione miliardaria, Cosa nostra avrebbe avuto tutto l'interesse a evitare il clamore di un delitto eccellente.

È tra questi punti interrogativi che, a metà anni Novanta, compaiono sulla scena i fratelli Rapisarda: entrambi attivi nell'indotto della Megara, a citarli è il collaboratore di giustizia Giuseppe Ferone. Secondo il quale, Vecchio sarebbe stato ritenuto colpevole della riduzione di commesse a favore di una delle loro ditte e per questo destinatario di un'estorsione da parte degli emissari di un clan locale, a loro volta vicini ai Rapisarda.

La situazione sarebbe però degenerata per via della reazione del dirigente della Megara, al punto di decidere di ucciderlo, mentre Rovetta avrebbe pagato il fatto di trovarsi in auto con Vecchio. L'indagine che rischia l'archiviazione riguarda otto nomi. A far parte dell'elenco, in un primo momento, era anche Carmelo Rapisarda, poi deceduto.

Il nome del fratello Francesco, il gestore del Sayonara, invece non compare. Riappare però come il gestore del villaggio in Calabria, dove negli anni delle stragi le due mafie più antiche e potenti trovarono l'accordo che ha segnato la storia del crimine organizzato.

