Il boss Matteo Messina Denaro, rinchiuso in regime di 41 bis nel carcere di massima sicurezza dell'Aquila, è stato ricoverato nella prima mattinata all'ospedale del capoluogo per essere sottoposto ad un intervento chirurgico urologico. Secondo quanto si è appreso, l'operazione non è collegata al tumore al colon. Sono straordinarie le misure di sicurezza scattate con la struttura ospedaliera blindata, dove si fermerà due giorni, oggi e domani. Poi tornerà nel carcere Le Costarelle di Preturo dell'Aquila.

Le condizioni

Messina Denaro è stato arrestato a gennaio a Palermo mentre usciva dalla clinica La Maddalena, da allora il sistema penitenziario si è attrezzato per far fronte alla sua malattia. Il boss sta effettuando la chemioterapia nel carcere di massima sicurezza dell’Aquila, realizzato in una stanza di fronte alla cella dove è al 41 bis. La terapia per la cura del tumore è durata circa 4 ore.

Il boss mafioso fino a qualche settimane fa era in buone condizioni, tenuto sotto controllo dagli oncologi dell’ospedale dell'Aquila. L’intervento non aggraverà le sue condizioni.

