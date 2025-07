Essere leader a vent’anni. Mattia Furlani è il capoclasse della scolaresca talentuosa, affamata e vivace rappresentata dalla Gen Z dell’atletica italiana. Ha vinto tutto nelle categorie giovanili dividendosi tra la pedana del salto in lungo e quella dell’alto, scegliendo poi di specializzarsi nei tre passi in aria per atterrare sulla sabbia.

Da papà Marcello, ex azzurro del salto in alto (2.27 metri nel 1985) ha preso i piedi. Da mamma Kathy Seck, ex velocista di origine senegalesi, ha ereditato l’elasticità. Furlani è un predestinato che non ha mai avuto fretta, ha sempre predicato calma e sangue gesso a chiunque osasse mettergli pressione, chiedendogli risultati eclatanti senza considerare la naturale crescita biologica da rispettare.

Un ragazzo in missione. Nel 2024 ha raggiunto l’orbita dell’atletica, dopo la maturità al liceo scientifico è stato medaglia d’argento agli Europei di Roma con un salto di 8,38 metri (record mondiale Under 20). Alla sua prima apparizione a cinque cerchi è salito sul podio dei Giochi di Parigi, a 19 anni la più giovane medaglia olimpica nella storia dell’atletica italiana.

Il volo spaziale continua, Matteo ha intenzione di restare in orbita per tanto tempo. Il 7 febbraio 2025 ha compiuto 20 anni, ha festeggiato l’addio all’adolescenza regalandosi, un mese dopo, il suo primo titolo iridato ai Mondiali indoor di Nanchino (Cina). È stato il modo migliore per iniziare una stagione tecnicamente delicata, perché ha deciso di stravolgere la rincorsa, lavorando sugli appoggi, con 18 passi più pre-avvio. Un investimento sul futuro.

«La parola investimento mi piace, mi rappresenta molto. I miei risultati sono il frutto di un investimento, con annessi sacrifici, di tutta la mia famiglia che è partita quasi dal niente. Nel 2010 i miei genitori hanno deciso di trasferirsi, con noi tre figli piccoli, io avevo 5 anni. Abbiamo lasciato Grottaferrata per venire qui a Rieti. Mamma e papà sono praticamente ripartiti da zero, all’inizio non è stato facile. Ma loro lo hanno fatto per noi, pensando al nostro futuro. Questo è stato l’inizio del percorso, la costruzione di Mattia come atleta»

Non ha mai sentito la responsabilità di dover diventare per forza un campione? Le spalle pesanti per essere, appunto, un investimento familiare?

No, per niente. I miei mi hanno sempre lasciato una grande libertà, anche quando fino ai 13 anni preferivo giocare a basket e l’atletica era la mia seconda scelta. Mamma e papà sono stati eccezionali, avevano l’obiettivo di costruire un atleta ma soprattutto una persona tramite lo sport. Ci vogliono tempo e dedizione, ci sono tante tappe di crescita da dover rispettare. E io le ho rispettate, non ho mai forzato niente. L’atletica è stata la via maestra, un mezzo di educazione per me.

Elogia sempre il lavoro di mamma Kathy che è la sua allenatrice, ogni medaglia è condita dalle vostre lacrime di gioia. Il ruolo di suo padre Marcello qual è?

Papà è stato il primo a portami al campo di atletica, le pedane dei salti le ho annusate grazie a lui che è stato un saltatore in alto. Con il passare del tempo, i miei genitori si sono scambiati i ruoli. Mamma mi allena, ovvio che passo più tempo con lei tra allenamenti e gare. Ma papà c’è sempre, lo considero il supervisore ufficiale del mio team che comprende anche i fisioterapisti Luigi e Vincenzo Iachetti, io li chiamo i miei due angeli custodi. Proprio perché papà ha una grande cultura agonistica, è dotato di notevoli competenze, quando può dire la sua non manca mai di farlo.

Facciamo un passo indietro alla scorsa estate, il ricordo più vivido dei Giochi di Parigi.

L’Olimpiade è stato un viaggio ad occhi aperti. È una gara totalmente a sé, non può essere paragonata a nessun’altra. Ci abbiamo lavorato molto, lo abbiamo sognato tanto quel podio di Parigi. Sono un attento conoscitore della storia del nostro sport, sapevo bene che l’Italia non assaporava il gusto di un bronzo olimpico nell’atletica nel salto in lungo da quarant’anni, dal terzo posto di Evangelisti a Los Angeles 1984.

Le medaglie di bronzo di Parigi hanno evidenziato la scarsa qualità dei materiali. Più di cento atleti ne hanno richiesto la sostituzione. Il suo bronzo non ha avuto problemi?

No, no, la mia medaglia sta benissimo. Perché la custodisco con cura. Ma non svelo dove la tengo, non lo sa nessuno!

A marzo si è messo al collo l’oro mondiale indoor, il suo primo titolo tra i grandi. È stato più sofferto?

È stato molto più cercato e combattuto, proprio per la scelta di stravolgere la mia rincorsa. Sono ancora in fase di studio, un cambiamento tecnico così importante, per qualsiasi saltatore, ha bisogno di tempo per essere assimilato. Ultimamente bisticcio un po’ con la pedana.

Si intestardisce a cercare il salto perfetto?

Per il salto perfetto devo ancora raggiungere una stabilità e una maturità fisica. Ho 20 anni, il mio apice arriverà tra un paio di anni. Al momento diciamo che mi manca un pezzettino per arrivare ad un salto che sia vicino alla perfezione. Sto cercando di affinare la ritmica della rincorsa a 18 passi. Devo anche migliorare la gestione delle emozioni, nelle ultime gare ho avuto un po’ di foga nel cercare troppo il risultato. Proprio perché so di essere in forma e vorrei dimostrarlo con una grande misura.

La sua popolarità è aumentata a dismisura negli ultimi 12 mesi. Ci sono inconvenienti nell’essere riconosciuto ormai da tutti?

A volte mi fa uno strano effetto, se penso che fino ad un paio di anni fa ero il ragazzetto che cercava Tamberi per avere il suo autografo. Adesso gli autografi o i selfie li chiedono a me. È una cosa che mi motiva tantissimo a fare meglio, a far sognare, magari ad ispirare. Per tutto il resto, lo showbiz in generale per intenderci, ben venga, serve anche per aumentare l’appeal del mio sport, il marketing e l’atletica devono viaggiare a braccetto. Tirarmela? Non potrei mai, non ne sono il tipo. Appaio spavaldo, perché sono consapevole di cosa valgo, ma decisamente non sono sbruffone. In alcuni contesti sono pure timido. Mi piace però approcciarmi alle persone con gentilezza perché non sopporto la maleducazione.

Cos’altro non tollera?

La disinformazione. Quella delle persone che commentano a casaccio senza avere alcuna conoscenza nello specifico. Parlavamo prima della mia nuova rincorsa a 18 passi, no? Ecco, leggere certi commenti saccenti da chi non sa minimamente quale lavoro sia stato fatto prima, durante e dopo, a volte è deprimente.

L’obiettivo di quest’anno sono i Mondiali a Tokyo (13-21 settembre), a maggior ragione perché ci arriva con il titolo di campione mondiale indoor.

Nessuna pressione. Punto ad arrivare a saltare su quella pedana giapponese avendo acquisito una maggior confidenza. Il prossimo week end sarò agli Assoluti di Caorle (2-3 agosto). Poi gareggerò ancora in Diamond League, nella tappa di Losanna il 20 agosto e, spero, la settimana successiva nelle Finali a Zurigo (26-27 agosto).

Di Furlani ragazzo con le ali che esulta come Superman ormai conosciamo molto. Cosa non sappiamo ancora del Mattia ventenne? Fidanzato da tre anni con Giulia, super appassionato di videogiochi, profondo conoscitore di musica, che vive con mamma e papà e…

A dire il vero ho uno spazio tutto mio, viviamo in una bifamiliare, io ho un ingresso indipendente. Certo, sfrutto la comodità di andare sempre a mangiare da loro altrimenti sarebbe un disastro (ride). Ah, sono molto goloso di dolci. La musica mi coinvolge perché mio fratello Luca fa il producer. Ma la cosa di cui sono più orgoglioso è che sto per diventare zio, mia sorella Erika (azzurra del salto in alto) è al quinto mese di gravidanza. Zio Mattia suona bene no?

