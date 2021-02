Un maxi tamponamento sulla A32 Torino-Bardonecchia, in Piemonte ha causato la morte di almeno due persone. L’incidente è avvenuto al chilometro 52 e ha coinvolto 25 veicoli. Sul posto sono accorsi i vigili del fuoco. Le vittime sono un uomo e una donna: il primo, Francesco Armentaro, 37enne di Caselette era alla guida di un'auto uscita di strada. Mentre la donna, soccorsa in condizioni disperate, è morta durante il trasporto in ospedale. Altre 31 persone sono rimaste ferite: due in codice rosso son state trasferite al Cto di Torino con diversi traumi, quattro in codice giallo, 25 in codice verde.

A causare il sinistro, secondo quanto si apprende, sarebbe stato l'asfalto ghiacciato.

