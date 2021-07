Lunedì 19 luglio alle 21.50 su History (411 di Sky) va in onda “Mea Culpa. Corruzione in Vaticano”, di Maria Roselli e Marco Tagliabue, un racconto del più grave scandalo finanziario degli ultimi trent’anni in Vaticano. Enrico Crasso, il gestore esterno dei fondi della Segreteria di Stato per conto di diversi istituti bancari (in ultimo per Credit Suisse), indagato nell’inchiesta della Santa Sede sul palazzo di Sloane Avenue a Londra, racconterà la sua verità sui fatti che hanno scatenato il terremoto Oltretevere e che riguarda reati ipotizzati quali corruzione, peculato, riciclaggio e perfino l’estorsione e l’associazione criminale.

Tra gli ospiti, anche il vicedirettore di Domani, Emiliano Fittipaldi, che ha seguito da vicino le vicende: «Il papa non poteva immaginare che tipo di scandali potesse fare uscire un’inchiesta del genere».

