La premier Giorgia Meloni non sarà di persona alla kermesse del partito "L'Italia vincente, un anno di risultati. Come il governo Meloni sta facendo ripartire la nazione", in corso al teatro Brancaccio di Roma. Lo ha fatto sapere il ministro della Difesa Guido Crosetto, annunciando un video della premier e spiegando che dopo il ritorno nella notte dal medio oriente Meloni passerà la giornata con la figlia Ginevra.

«Vedete, essere una comunità significa anche saper fare delle rinunce - ha concluso il suo intervento il responsabile della Difesa- è giusto che una comunità voglia che la migliore tra noi fosse qui, ma vedete una comunità deve sapere fare anche delle rinunce. Giorgia oggi non è fisicamente qui ma è a casa con sua figlia, il posto dove doveva stare, dove è giusto che sia. E noi, che siamo una comunità, dobbiamo comprenderlo. Forse non dovremmo dirlo in un appuntamento politico, ma le diciamo che le vogliamo un gran bene».

A un anno di distanza «sono fiera di quello che abbiamo fatto, di noi della nostra classe di risente. Sono fiera anche di me perché mi guardo allo specchio ma vedo sempre la stessa persona, perché ho camminato a testa alta senza fare compromessi» dice la presidente nel video.

