Un utente social che arriva ad augurarsi per la figlia di Giorgia Meloni «la stessa sorte della ragazza di Afragola. Il post, firmato da qualcuno che, secondo FdI che ha denunciato il fatto «lavora presso il Miur» è stato sollevato dal partito della premier sabato.

«Che qualcuno arrivi ad usare parole così terribili nei confronti di una bambina è qualcosa che dovrebbe fare riflettere sul clima di odio che si continua ad alimentare contro Giorgia Meloni e il suo Governo. Tutto questo, oltreché spaventoso, è inaccettabile» si legge sull’account di partito.

Le reazioni

Solidarietà dalla politica: «Esprimo la mia forte solidarietà al presidente Giorgia Meloni per le ignobili minacce rivolte ai suoi affetti più cari» scrive il ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara. «Stiamo effettuando tutte le verifiche utili a individuare l'identità dell'autore di questo atto indegno. Le autorità preposte sapranno adottare provvedimenti esemplari: nessuna tolleranza verso la violenza».

«Da parte mia ferma è la condanna per un gesto vile e disumano, che supera ogni limite. Esprimere odio verso una bambina è qualcosa di inaccettabile che offende la coscienza non può trovare alcuna giustificazione, nemmeno nel più acceso dissenso politico. Bene ha fatto il ministro Valditara a disporre immediatamente le opportune verifiche interne al Miur per accertare le responsabilità» commenta il presidente del Senato Ignazio La Russa.

«Ho letto quello che hanno scritto: è veramente incredibile soprattutto prendersela con una bambina, è da vigliacchi e sono inorridito solo dal fatto che uno possa aver pensato una cosa del genere» aggiunge il vicepremier Antonio Tajani.

Dice la sua in un post anche Arianna Meloni, sorella della premier: «Quanto dobbiamo ancora sopportare? Fin dove dobbiamo arrivare? Rispetto a questa ignobile barbarie, tutto lo sdegno possibile! La condanna sia unanime e forte. A mia sorella Giorgia e a mia nipote giunga il mio più affettuoso e protettivo abbraccio».

