Meloni non salva neppure la pastarella: cibo e vini italiani vittime di dazi e fake

true false

Ci è voluto un altro bilaterale – stavolta non scozzese, ma newyorchese – tra Ursula von der Leyen e Donald Trump per avere novità sui dazi su fronti sui quali gli accordi c’erano già. Gli Usa avrebbero dovuto già da settimane portare i dazi sulle auto al 15 per cento, con data retroattiva dal 1º agosto; dopo l’incontro tra i leader, finalmente il registro federale statunitense dà il via a questa e altre disposizioni già concordate: rientrano nel tetto del 15 per cento i dazi per auto e componen