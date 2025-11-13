Fatti

Il narcostato premiato con i soldi degli italiani: nuovo incontro Rama-Meloni

Meloni e Rama hanno un buon rapporto
Nello Trocchia
13 novembre 2025 • 06:00

Il leader albanese in Italia per la firma di un accordo strategico con il governo. Il flop dei centri per migranti. Gratteri su Tirana: «I clan infiltrano le istituzioni»

Dopo l’accordo siglato tra Italia e Albania, dal valore di quasi un miliardo di euro, per la gestione dei migranti, il presidente albanese Edi Rama torna a Roma per incontrare Giorgia Meloni. La presidente del Consiglio aveva promesso, con tono perentorio, che i centri per migranti costruiti in terra albanese «funzioneranno», ma quel modello è fallimentare. Non c’è solo la questione dell’efficacia, sulla quale Domani può svelare nuove anomalie tra agenti rimpatriati e alloggi inadeguati, ma anch

Nello Trocchia è inviato di Domani, autore dello scoop sui pestaggi nel carcere di Santa Maria Capua Vetere. Ha scritto inchieste su mafie e malaffare politico per quotidiani e riviste, riprese dai principali media nazionali e internazionali; per la tv ha realizzato documentari come Casamonica tratto da uno dei suoi libri. L'ultimo volume che ha scritto è Invincibili, un'inchiesta sulla mafia albanese. Il suo ultimo podcast si intitola 'Pestaggio di stato'. Ha scritto per il teatro e un libro di racconti per bambine e bambini.