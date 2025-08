«Letto il parere espresso dal pm, si ritiene di poter condividere in parte le argomentazioni svolte dal procuratore della Repubblica». Le tre giudici del tribunale dei ministri – i cui atti di autorizzazione a procedere nei confronti dei ministri Nordio e Piantedosi e del sottosegretario Mantovano ieri sera sono arrivati alla Camera – hanno archiviato l’indagine su Giorgia Meloni, accusata di peculato e favoreggiamento nella vicenda Almasri. E l’hanno fatto sulla base di un atto del 7 luglio scorso firmato dal procuratore capo di Roma Francesco Lo Voi.

Era stato quest’ultimo a rilevare che dalle «sommarie informazioni del prefetto Giovanni Caravelli», numero uno dell’Aise, emergeva che la presidente del Consiglio fosse stata messa al corrente del caso riguardante il torturatore libico: Caravelli tuttavia, secondo Lo Voi, non avrebbe specificato «quali fossero state le indicazioni su cui aveva fondato una simile valutazione».

Così, per questa carenza di dettagli ma anche per l’impossibilità di ritenere la lettera di ringraziamento libica ricevuta dall’Italia «dato probatorio», il magistrato che guida la procura capitolina, col documento di un mese fa, “suggeriva” alle tre giudici di archiviare. In questo modo è andata.

Ma Meloni comunque attacca. Prova ne è il video in cui bolla la decisione della magistratura come «assurda». Assurda nonostante sia “salva”.

Intanto già a gennaio la premier aveva mostrato segni di intolleranza nei confronti dei giudici e nello specifico di Lo Voi, colui che le aveva spedito, sottoscrivendolo, l’avviso di iscrizione con tanto di «ossequi». Meloni, in un video sprezzante, aveva definito il magistrato come «lo stesso del fallimentare processo a Matteo Salvini per sequestro di persona».

Martedì poi un ulteriore attacco, a seguito della notizia sulla mancata audizione del sottosegretario Alfredo Mantovano. Quello che viene fatto trapelare, tramite un’Ansa, è che l'avvocata Giulia Bongiorno chiese per iscritto al tribunale dei ministri di ascoltare il sottosegretario nell'ambito del procedimento avviato per la mancata consegna alla Corte penale internazionale del comandante libico.

Ciò perché il sottosegretario aveva seguito ogni fase della vicenda e poteva, nella valutazione della legale, garantire un'informazione completa. La risposta dei giudici – riporta l’Ansa – fu che non erano interessati ad ascoltare la versione di Mantovano bensì quella del ministro Carlo Nordio e che ritenevano le due posizioni «non fungibili». Da qui ulteriori polemiche e accuse contro la magistratura.

Il caso Bartolozzi

Ma non finisce qui. Gli attacchi furibondi contro i magistrati non risparmiano infatti neanche il mite ed equilibrato segretario dell’associazione nazionale magistrati, Cesare Parodi. Un attacco che si incrocia con la vicenda e l’indagine su Almasri, in particolare le condotte di Giusi Bartolozzi, potente capo di gabinetto del ministro Nordio.

La zarina di via Arenula non sarebbe al momento indagata, ma al ministero temono la sua iscrizione non solo per il ruolo svolto nei giorni cruciali della liberazione del torturatore libico. Proprio Domani aveva rivelato la nota a sua firma, inviata il 12 febbraio poco prima dell’ora di pranzo, nella quale chiedeva conto agli uffici ministeriali di alcune interlocuzioni intercorse col tribunale dei ministri, titolare del fascicolo d’indagine contro metà del governo.

La posizione di Bartolozzi è di competenza del tribunale ordinario anche se in caso di concorso nel reato di un ministro la competenza del tribunale ‘speciale’ si estende a terzi coinvolti. Come nel caso che fece molto discutere nel 2019: Matteo Piantedosi, capo di gabinetto, e Matteo Salvini, allora ministro dell’Interno, vennero insieme indagati e archiviati proprio dal tribunale dei ministri.

La vicenda riguardava lo sbarco di migranti a bordo di una ong. Resta il fatto che il rifiuto dell'autorizzazione a procedere non si applica al concorrente, e cioè nel caso Almasri eventualmente Bartolozzi.

Al momento l’unica cosa certa è la tensione alle stelle: a metà mattina si è indirizzata contro il leader dell’Anm. Mentre Nordio era alla Camera dei deputati, in zona buvette a sorseggiare un prosecco in compagnia della sua capo gabinetto, le agenzie battevano una sua dichiarazione durissima contro Parodi.

«Sono sconcertato dalle parole di un presidente Anm considerato, sino ad ora, equilibrato. Non so come si permetta di citare la mia capo di gabinetto, il cui nome per quanto almeno mi risulta, non è citato negli atti. In caso contrario dovrei desumere che Parodi è a conoscenza di notizie riservate. Considero queste affermazioni una impropria ed inaccettabile invasione di prerogative istituzionali».

Parodi, qualche ora prima, era stato ospite a Radio Anch’io e, incalzato con una domanda su Bartolozzi e una possibile indagine, aveva risposto genericamente dicendo che «un processo dove vengono accertati certi fatti ha evidentemente una ricaduta politica». Ma per Nordio la zarina del miinistero è intoccabile. Da qui l’attacco a Parodi, che è rimasto basito dalla reazione.

«Io non ho nessuna informazione o notizia sulla questione e anche se l’avessi non direi una sola parola. È follia attribuirmi frasi che non ho mai detto. Non ho nulla di cui scusarmi, non ho detto nulla sulla dottoressa Bartolozzi, non ho mai pronunciato il suo nome, alla domanda del giornalista ho risposto in modo generico con un ragionamento penso condivisibile che ripeto. Ho detto che nel caso ci fossero processi e condanne ci potrebbero essere conseguenze politiche», dice Parodi a Domani.

Il segretario dell’Anm, l’associazione nazionale magistrati, aggiunge: «Io ho parlato in termini generali e astratti, e penso questo si possa ancora fare». Uno scontro che racconta l’aria che tira a via Arenula.

