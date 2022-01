Michele Bravi, il vincitore nel 2013 di X Factor con l’inedito La Vita e La Felicità scritto per lui da Tiziano Ferro, ha al suo attivo un festival di Sanremo e arriva alla sua seconda gara con il brano Inverno dei fiori.

La storia

Bravi, 26 anni, è un cantautore nato nel 1994 a Città di Castello. Dopo la vittoria al talent a 19 anni ha proseguito nel suo progetto musicale coltivando il suo pubblico di fan. Il 2017 lo vede per la prima volta salire sul palco del Teatro Ariston con il brano Il Diario degli Errori, certificato doppio disco di platino, che anticipa l’album Anime di Carta, disco d’oro, tra i 10 più venduti dell’anno. Nello stesso anno , è inoltre la voce della versione italiana di “Remember Me”, brano colonna sonora del film Disney “Coco”.

Nel 2018 Bravi è rimasto coinvolto in un incidente con l’auto in cui ha perso la vita una donna di 58 anni. Dopo l'evento, tutti gli impegni e i concerti del cantante sono stati annullati. Nel 2019 è tornato a calcare le scene ad Amici.

Nel 2021 il progetto discografico La Geografia del Buio ha debuttato al primo posto nelle classifiche Fimi/Gfk degli album e dei vinili.

Dopo il tour, il 12 novembre è uscita l’extended version contenente anche Cronaca di un tempo incerto, brano pubblicato il 22 ottobre. Il videoclip ufficiale di questo inedito è stato presentato in anteprima alla Festa del Cinema di Roma.

Inverno dei fiori

A volte il silenzio brucia come una ferita

Il cuore perde un colpo non respira sotto il peso della vita

Altre volte la tua voce è come un fiume in piena

E si fa largo nel mio mare come fa una vela

Ti nascondi nei miei occhi

Ma ti lascio andare via quando piango

Ogni volta tu ritorni come l’aria nei polmoni e ti canto

E so quanto fa bene

È da tanto che non mi succede nient’altro che avere la paura di perderti da un momento all’altro

Ma nell’ipotesi e nel dubbio di aver disimparato tutto

E nell’ipotesi e nel dubbio che io mi sia perso

Che abbia lasciato distrattamente indietro un pezzo

Tu insegnami come si fa ad imparare la felicità

Per dimostrarti che se fossimo dei suoni, sarebbero canzoni

E se fossimo stagioni, verrebbe l’inverno

L’inverno dei fiori

Insegnami come si fa

A non aspettarsi niente a parte quello che si ha

A bastarsi sempre

Uscire quando piove e poi entrare dentro un cinema

Anche se siamo solo noi

Anche se il film è già a metà

Ma nell’ipotesi e nel dubbio di aver disintegrato tutto

E nell’ipotesi e nel dubbio che io mi sia perso

Fioriamo adesso, prima del tempo

Anche se è inverno

Tu insegnami come si fa ad imparare la felicità

Per dimostrarti che se fossimo dei suoni, sarebbero canzoni

E se fossimo stagioni, verrebbe l’inverno

L’inverno dei fiori

Tu insegnami come si fa ad imparare la felicità

Per dimostrarti che se fossimo dei suoni, sarebbero canzoni

E se fossimo stagioni, verrebbe l’inverno

L’inverno dei fiori

