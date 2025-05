Un primo maggio combattente, autogestito, autofinanziato, resistente. Contro il ricatto «o il lavoro o la salute». Per ricordare i morti in fabbrica e le vittime dei veleni inquinanti. A Taranto torna il “contro concertone” dei lavoratori. Tra gli artisti che hanno accettato di esibirsi gratis quest’anno ci sono Tommy Cash, Teatro degli Orrori, Motta, Paolo Rossi, Ascanio Celestini. «Da noi la musica fa da contorno agli interventi politici, non il contrario. I protagonisti sono i temi e le nostre rivendicazioni», dice Michele Riondino, attore pluripremiato, regista del film Palazzina Laf sulla storia dell’ex Ilva, direttore artistico di Uno maggio Taranto insieme a Roy Paci e Diodato.

Riondino, il vostro comitato cittadino ha organizzato dieci edizioni autarchiche e autofinanziate. Vi siete imposti al livello nazionale. Qual è stata la vostra forza?

Gli argomenti. La questione dell’acciaieria, il rapporto tra la città di Taranto e la grande industria ha fatto emergere un racconto che è riuscito a coinvolgere tutto il paese.

Qual è “la questione”?

Sono cresciuto in un territorio che mi ha abituato a sentirmi cittadino dell’ultima provincia dell’impero. Taranto è sempre stata la città meno importante. Quando è scoppiato il problema dell’acciaieria ci siamo accorti di vivere in una città che invece era importantissima per il paese. E allora è apparso chiaro che qualcosa non tornava. Taranto non offre nessuna possibilità: è una città fortemente industriale con un tasso di disoccupazione giovanile mostruoso. Non abbiamo ricchezze, la ricchezza che produciamo arricchisce qualcun altro.

Una beffa.

Siamo stati definiti dall’Onu una “zona di sacrificio umano”. Una città sacrificata. In cui si è consumato un esperimento sociale. Abbiamo vissuto sperando in una ricchezza che ci avrebbe fatto diventare importanti. Invece restiamo l’ultima città dell’impero, mentre ci ammaliamo, mentre moriamo di lavoro. E dobbiamo anche dire grazie e sperare che non ci portino via “il mostro”.

Perciò a Taranto primo maggio significa protesta.

Questa giornata è nata il 2 agosto 2012, quando l'azienda insieme a Cgil, Cisl e Uil manifestò in piazza contro la scelta del giudice di mettere sotto sequestro gli impianti dichiarati incompatibili con la vita umana. In quell’occasione alcuni operai chiesero di poter parlare, gli stessi che di lì a poco sarebbero finiti in cassintegrazione. Gli fu impedito di prendere la parola, così irruppero in piazza a bordo di un Apecar. E si fecero sentire. Quel giorno è nato il nostro Comitato di cittadini e lavoratori liberi e pensanti. Da lì si sono susseguite assemblee partecipatissime. È stato l’anno in cui tutto è cambiato. In una di quelle riunioni decidemmo di fare un’azione, che inizialmente doveva essere occupare piazza San Giovanni a Roma durante il concertone dei sindacati. Prevalse quest’altra idea, di riprenderci noi la festa dei lavoratori.

Di cosa bisogna parlare il primo maggio 2025?

Di guerra. Di Gaza. Siamo molto orgogliosi di avere stretto una partnership con Emergency. Proveremo a collegarci in diretta con Gaza. Cercheremo di mettere sotto la lente quello che sta succedendo dall’altra parte del Mediterraneo. Non vogliamo chiudere gli occhi e chiameremo le cose con il loro nome.

Parliamo di guerra mentre corriamo al riarmo.

Ci vantiamo di essere i portabandiera dei migliori principi democratici, in realtà ci stiamo trasformando in un una banda di sostenitori di oligarchie e dittature.

Se dobbiamo riarmarci abbiamo bisogno di acciaio. E l’acciaio in Italia significa Taranto.

Per seguire la logica che la pace si ottiene con le armi, noi tarantini dovremmo rassegnarci all’idea di continuare a morire per la nazione. Se serve l’acciaio di Taranto per produrre le armi, allora diventeremo “capitale della pace”? Dopo la marcia di Assisi faremo quella di Taranto... Sulla questione del riarmo vorrei che la sinistra esprimesse una posizione che sia una.

Sembra cosa fatta la cessione della fabbrica agli azeri di Baku.

Vogliamo capire qual è il nostro futuro. Il governo si è dato l’obiettivo di passare dai 3 milioni di tonnellate all’anno ai 6 – 8 milioni. Non esiste un piano industriale, non ci sono garanzie ambientali né occupazionali. Il governo sta vendendo la fabbrica agli azeri dando garanzie sottobanco. Non c’è trasparenza. Con la decarbonizzazione prevista entro il 2030, la produzione passerà dal ciclo integrale che prevede l’uso del carbone, al preridotto che prevede l’uso del gas. Si abbandoneranno gli altoforni e andranno costruiti nuovi forni elettrici. La fabbrica si allargherà, metteranno un rigassificatore in porto. Il nostro futuro sarà fatto ancora di più di acciaio e di inquinamento da combustibili fossili. Tutto ciò in nome del Pil e sulla pelle dei tarantini.

Questa edizione sarà dedicata a Massimo Battista, uno degli operai dell’Apecar, morto nei mesi scorsi di tumore. Era la vostra voce in consiglio comunale. Il 25 maggio a Taranto si vota per le amministrative. Chi raccoglierà il suo testimone?

Massimo Battista è insostituibile. È stata l’occasione persa di questa città. L’amore per questa terra lo ha fatto ammalare. Ha continuato a lottare fino all’ultimo per la nostra causa, anche quando faceva la chemio. Queste elezioni sono una farsa. A Taranto abbiamo avuto la disgrazia di sindaci eletti in uno schieramento e poi ce li siamo ritrovati nello schieramento opposto. Abbiamo avuto esempi pessimi. La gran parte dei tarantini non vota e io stesso non voterei. I candidati sono incollocabili, non c’è politica, non c’è un’idea. Non vedo una rappresentanza per la quale spendersi. Per questo a differenza dell’altra volta, quando non facemmo il concerto sotto elezioni, stavolta lo facciamo.

Sono memorabili i suoi scontri con i sindacati e con Landini. C’è una ricomposizione possibile?

Con Maurizio Landini ci siamo risentiti dopo tanti anni, c’è stata un’evoluzione del rapporto. Per esempio, sostengo i referendum promossi da Cgil. Io sarei dalla parte di Cgil, di Landini, di Fiom, di tutti i sindacati che dovessero decidere di difendere la mia città. In tutti questi anni abbiamo visto partorire 15 - 16 decreti “salva Ilva” che puntavano al mantenimento dei posti di lavoro. Invece i cassintegrati sono sempre di più. Non si è tutelato il lavoro, non si è tutelato l'ambiente. Non si è tutelata la salute dei tarantini, basta fare un giro nel reparto oncologico. Noi siamo aperti a confrontarci con tutti sulla nostra proposta.

Cioè, la fabbrica va chiusa.

Abbiamo portato il nostro piano anche al parlamento europeo, messo a punto con gli esperti. Intanto la fabbrica deve chiudere. Se l’Italia ha bisogno di acciaio ha bisogno di un’acciaieria vera. E il polo di Taranto è fermo agli anni ’60, non sarà mai competitivo. Va ricostruito un impianto che produca acciaio “verde”, che rispetti i parametri, come in Giappone. Chiediamo di mettere a punto con noi un cronoprogramma, perché la fabbrica non si chiude in un giorno, possono volerci dieci anni. E durante questo periodo i lavoratori, in gran parte cassintegrati, vanno formati alle bonifiche. Si tratta di creare a Taranto una nuova specializzazione. Così che tra dieci anni, quando l’impianto sarà chiuso, useremo la stessa forza lavoro per bonificare il territorio e gli impianti. È ciò che sta succedendo a Bagnoli, ma lì le bonifiche le subappaltiamo alle ditte spagnole. Abbiamo diritto a un futuro diverso.

