«Non permetterò che l'Italia diventi il campo profughi d'Europa». È il messaggio di Giorgia Meloni prima del suo intervento all’assemblea generale delle Nazioni Unite.

Il tema dei migranti è al centro della missione italiana al Palazzo di Vetro. Meloni ha avuto anche una serie di incontri bilaterali: la premier ha incontrato questa mattina il presidente della Guinea Bissau Umaro Sissoco Embalò; il presidente della Repubblica del Senegal Macky Sall ed il presidente della Repubblica del Kenya William Samoei Ruto. Nel pomeriggio poi ha visto il presidente turco Recep Tayyp Erdogan.

Con i tre leader africani, riferisce Palazzo Chigi, Meloni ha parlato della necessità di rafforzare il «contrasto al traffico di esseri umani, attraverso la promozione dello sviluppo economico di questi territori, mediante la pianificazione e la realizzazione congiunta di iniziative in settori strategici».

Con Erdogan si è parlato della gestione della rotta balcanica e di quella mediterranea. «La Turchia ha dato dei segnali di attenzione, ad esempio con i visti ma credo che si possa fare di più, credo anche sul fronte mediterraneo e in particolare sulla Libia» ha detto Meloni parlando con i giornalisti a margine della deposizione di una corona di fiori alla statua di Cristoforo Colombo a Columbus Circle.

La questione tunisina

Ma la premier è preoccupata in particolar modo della situazione della Tunisia. Sembra sempre più difficile rendere effettivo l'accordo siglato, su cui pesano le critiche e i dubbi della sinistra europea che - per Meloni - tenta di «minare un lavoro molto delicato, lungo e faticoso» che però è la «soluzione più sensata e dunque è importante che vada avanti». Meloni ha parlato anche dei partner, citando la Francia che «ha bloccato le frontiere, la Germania ha detto che non ricolloca, l'Austria ha detto che farà più controlli al Brennero» e anche le critiche dell'”amico” conservatore polacco Mateusz Morawicki al piano europeo di Ursula von der Leyen.

Per Meloni il primo ministro di Varsavia «faceva riferimento al patto di immigrazione e asilo. Se il tema è quello sono d'accordo, nel senso che la questione non è quella dei ricollocamenti ma come si fermano le partenze illegali».

Oggi la premier avrà il suo momento nell’intervento di fronte all’assemblea generale. Meloni porrà il tema dei migranti, chiedendo «un maggiore coinvolgimento delle Nazioni Unite» perché «un'organizzazione come l'Onu, che è stata fondamentale per sconfiggere la schiavitù, non possa consentire il ritorno di quella barbarie sotto altre forme e intendo dirlo con chiarezza».

Sul tema dei migranti da parte degli altri leader finora «c'è molta attenzione e consapevolezza e c'è molta solidarietà. Il problema è capire quando e quanto quella solidarietà diventerà anche fatti concreti. Questo è quello che a me interessa ora».

