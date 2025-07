«Abbiamo assistito al naufragio in diretta». Giorgia Linardi, portavoce di Sea Watch racconta cosa ha testimoniato l’aereo dell’ong Sea Bird che da lunedì ha individuato un’imbarcazione in difficoltà con a bordo oltre 90 persone, in un punto di sovrapposizione tra la zona di ricerca e soccorso (Sar) libica e quella tunisina. La barca di metallo era in mare da tre giorni, il velivolo ha segnalato due persone in acqua e ha «immediatamente chiesto aiuto».

È stato il mercantile Port Fukuoka, battente bandiera delle Isole Marshall e diretto a Malta, ad aver fatto una deviazione per raggiungere i naufraghi e soccorrerli. «La nave cargo ci ha risposto che voleva intervenire in aiuto ed era in contatto con Roma», spiega Linardi a Domani. Durante il soccorso però l’imbarcazione si è rovesciata, provocando la caduta di tutti i migranti in acqua.

Anche l’aereo di Frontex Eagle 2, spiega l’Agenzia europea, ha assistito al rovesciamento della barca e ha lanciato, dall’alto, un gommone di salvataggio. La nave cargo è poi riuscita a soccorrere 96 persone, di cui sei minori, e a recuperare i corpi di due bambini morti affogati. Una persona invece risulta ancora dispersa, nonostante le ricerche fatte degli aerei della ong e di Frontex.

Non è bastata la morte per annegamento di due bambini perché un paese assumesse il coordinamento del soccorso, come prevede la Convenzione di Amburgo. Nessun centro di coordinamento ha risposto all’allerta. La Guardia costiera tunisina si è resa «irreperibile», precisa Linardi, così come – conferma Frontex – non è arrivata alcuna risposta neanche dai libici, il cui centro di coordinamento è stato finanziato con fondi europei con l’Italia in prima fila. Nessuna reazione nemmeno da Malta. Mentre l’Imrcc di Roma, dice Linardi, «ci risulta che sia in contatto con il mercantile senza però aver assunto il coordinamento delle operazioni».

L’ong racconta, inoltre, di messaggi via fax inviati dall’autorità di soccorso italiana a tutte le navi dell’area: un messaggio che inizia «con la dicitura “On behalf of Libyan Coastguard”, per conto della guardia costiera libica». Per Roma, quindi, il caso non sarebbe di sua competenza ma, secondo quanto riferisce Sea Watch, l’Italia sostiene che il coordinamento spetterebbe ai libici. Domani ha provato a contattare l’Imrcc per richiedere una dichiarazione ufficiale, senza però ricevere alcuna risposta.

La versione di Frontex

L’Agenzia europea per il controllo delle frontiere dice a Domani di «aver giocato un ruolo cruciale nel supportare il soccorso di cento persone», con il dispiegamento in totale di «quattro velivoli». Spiega: «Poiché non c’era alcun coordinamento, abbiamo dovuto gestire le operazioni di salvataggio in volo e siamo stati in contatto costante con la nave cargo».

Secondo Frontex, il velivolo Sparrow 2 prima e tre altri mezzi in un secondo momento hanno «monitorato la situazione, supportato e coordinato il salvataggio». L’aereo dell’agenzia, continua l’organismo europeo, ha poi aggiornato i centri di coordinamento: informazioni che tuttavia non hanno suscitato alcun intervento. L’Italia e Malta, per Frontex, non hanno le capacità di operare in punti così lontani del Mediterraneo centrale.

Non è un posto sicuro

«Nemmeno davanti a due bambini annegati e una persona dispersa ci si decide a soccorrere queste persone», denuncia Linardi. «Noi abbiamo avvistato la barca lunedì, sono passati due giorni, nel frattempo si è verificato un naufragio che si poteva evitare, se le autorità fossero intervenute tempestivamente».

Non tutti i soccorsi però sono uguali. Un salvataggio da parte di un paese europeo significherebbe approdare in un porto sicuro. Non si può dire lo stesso, se le operazioni fossero coordinate dalla guardia costiera libica. È la stessa Frontex, in un “Serious Incident Report” – il documento finale di un’indagine su un caso sospetto di violazione dei diritti umani – a scrivere che «la Libia non può essere considerata un luogo sicuro ai fini dello sbarco dopo un salvataggio in mare».

Il documento – ottenuto tramite un accesso agli atti – risale allo scorso anno e si riferisce a un episodio di violenza commesso dalla guardia costiera libica contro un gruppo di migranti intercettati in mare. Nel testo, Frontex raccomanda di «rafforzare la cooperazione con le navi delle ong attive nel Mediterraneo centrale» per i salvataggi in mare ed evitare che «la guardia costiera libica li riporti in Libia: verso tortura e morte».

Ma negli ultimi anni, ancor di più con il decreto Piantedosi, il Mediterraneo è stato svuotato dagli occhi vigili della società civile. Ne è la prova il fermo al porto di Lampedusa della nave di soccorso di Sea Watch “Aurora” che sarebbe potuta intervenire «impedendo un altro naufragio».

