Prosegue il braccio di ferro tra il governo e le Ong sui migranti. Il Viminale ha rifiutato le richieste di approdo in un porto sicuro più vicino inviate dalla Geo Barents e della Ocea Viking, le due navi delle Ong Medici senza frontiere e Sos Mediterranée che hanno soccorso in mare rispettivamente 73 e 37 migranti e alle quali le autorità italiane hanno assegnato il porto di Ancona come sbarco. Una scelta che appare inspiegabile, visti i tanti porti disponibili nel sud del paese che si affacciano sul Mediterraneo.

«Il porto dista 1.575 km dall’area operativa, quattro giorni di navigazione. Le previsioni del tempo peggioreranno da domenica in poi, andremo incontro a forti venti e mare mosso», ha scritto su Twitter l’equipaggio della Sos Mediterranée nel pomeriggio del 7 gennaio. Ma la richiesta di un nuovo porto è stata rifiutata da Roma.

Nella mattinata dell’8 gennaio è arrivato il responso del Viminale: «La nostra richiesta è stata respinta. Le autorità italiane hanno confermato Ancona come porto sicuro, nonostante il meteo molto preoccupante. Quest’ordine va contro l’interesse dei naufraghi e contro il diritto internazionale, inoltre svuota il Mediterraneo di navi di soccorso», si legge su Twitter.

«Il Viminale ha rifiutato la nostra richiesta di un luogo sicuro più vicino per lo sbarco dei 73 sopravvissuti (di cui 16 minori non accompagnati ndr.) a bordo della Geo Barents. La nave si sta dirigendo verso Nord», dicono da Msf.

Cosa significa per le navi

Secondo le Ong il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi ha in mente una strategia chiara: tenere le navi di ricerca e soccorso in mare il più lontano possibile dal Mediterraneo centrale e ostacolare le loro missioni. Basterebbe affidare un porto in Sicilia, come accaduto in passato, per diminuire i tempi di navigazione e far sbarcare l’equipaggio.

Ora invece le navi si ritrovano ad attraversare l’Adriatico per arrivare ad Ancona, dove attiveranno tutte le procedure di sbarco, riforniranno la nave e l’equipaggio prima di salpare nuovamente e raggiungere dopo giorni il Mediterraneo centrale.

L’assegnazione del Viminale comporta una perdita di almeno dieci giorni, un tempo prezioso in cui le navi potrebbero tornare in mare a salvare i migranti. I dati degli ultimi giorni dimostrano che nonostante la stagione invernale, centinaia di persone continuano a partire da paesi come Libia, Tunisia ed Egitto a bordo di piccoli gommoni e imbarcazioni fatiscenti, aumentando i rischi di naufragi.

Nelle ultime ore cinque persone sono morte a largo delle coste tunisine, mentre altre dieci sono ancora disperse, dopo il naufragio di un piccolo barchino partita dalla regione di Sfax.

Cosa significa per i migranti

Europa Press via AP

Rimanere a bordo delle navi Ong per diversi giorni dopo il soccorso da un naufragio ha anche un impatto psicologico non indifferente per i migranti. Stare lontani dalla terra ferma rievoca la tragica esperienza vissuta in mare e tutti i suoi traumi.

La situazione è ancora più difficile se le condizioni meteorologiche sono avverse. «Le cattive condizioni atmosferiche che incontreranno durante il lungo viaggio potrebbero essere un notevole rischio per la loro salute», dicono dalla Sos Mediterranée.

Senza contare che chi ha subìto ferite o ha bisogno di cure mediche – benché fuori pericolo di vita – dovrà attendere giorni prima di ricevere lo stesso trattamento di quello di una struttura sanitaria sulla terra ferma.

Tra i 37 migranti salvati dalla Ocean Viking a largo delle coste libiche alcuni hanno riportato ustioni da carburante e sintomi di intossicazione e hanno bisogno di cure stabili.

La scelta di Ancona

Secondo quanto riporta il quotidiano la Repubblica, il ministro dell’Interno Piantedosi sta invece assegnando i porti di approdo nelle città governate da amministrazioni di centro sinistra. Livorno, Ravenna, Taranto, Salerno, Bari, Gioia Tauro e per ultima Ancona sono solo le ultime città di approdo affidate alle navi delle Ong, tutte guidate da sindaci di sinistra. «Se fosse vero che governo e Ministro dell’Interno hanno scelto i porti sulla base del colore delle amministrazioni, sarebbe di una slealtà istituzionale enorme, oltre che inumano. Perché è inumano far viaggiare queste persone per altri 4 giorni, peraltro in condizioni di mare che non si preannunciano buone. Il ministro Piantedosi dovrebbe chiarire al più presto», ha detto il segretario di +Europa, Benedetto Della Vedova.

L’incontro del ministro ad Agrigento

Nella giornata di domani il ministro dell’Interno Piantedosi si recherà ad Agrigento per presenziare al Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, convocato dal prefetto di Agrigento. Insieme a lui ci saranno anche il capo della polizia, Lamberto Giannini, e il sindaco di Lampedusa Filippo Mannino. Il tema migranti è al centro dell'incontro e il primo cittadino della piccola Isola ha già le idee chiare su cosa chiedere al ministro.

«Spero che la visita del ministro Piantedosi possa aiutarci. Abbiamo bisogno di essere messi in condizioni di poter continuare ad accoglierli, perché l'arrivo dei migranti è strettamente connesso ai servizi che il Comune offre con la sua macchina dell'accoglienza. Servizi che prevedono spese economiche ingenti e personale di cui noi siamo carenti», ha detto a Lapresse Mannino. Il sindaco di Lampedusa vuole fondi e interventi strutturali per far fronte alle spese connesse all’accoglienza: dalla gestione dei rifiuti, ai soldi per le bare dei migranti giunti morti a Lampedusa.

Negli ultimi cinque giorni sono arrivate nell’hotspot circa 2.600 persone, molte delle quali sono state trasferite. All’interno ci sono attualmente circa 996 persone, una cifra che rimane alta per la capienza massima consentita che prevede 398 posti disponibili.

