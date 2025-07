Negozi sfitti. Botteghe che chiudono. Non è un momento facile quello che attraversano le attività a Milano, spesso costrette ad alzare bandiera bianca anche in zone del centro e vie commerciali. Gli ultimi esempi sono “La libreria dei ragazzi” di via Tadino, in zona Loreto, e "Cargo High Tech", un vero e proprio tempio del design in piazza XXV Aprile, che rischiano di chiudere definitivamente l’attività.

«Abbiamo dovuto chiudere la sede di via Tadino perché l’affitto del locale, cresciuto negli ultimi anni, era diventato insostenibile così come i costi di gestione di uno spazio di 600 metri quadri, che non funge solo da libreria ma anche da laboratorio per i ragazzi», racconta Renata Gorgani, presidente della società “Libreria dei ragazzi”.

Il 31 luglio 2025 rischia quindi di essere l’ultima tappa di una storia decennale. «La libreria ha aperto 53 anni fa in pieno centro, in via Tommaso Glossi, poi si è spostata in via Unione, una traversa di via Torino e poi, non potendo reggere gli affitti del centro, si è trasferita nella sede di via Tadino dal 2003. Mi strappa il cuore doverla chiudere, dopo averla salvata nel 2007: la speranza è quella di trasferirsi ancora, ma finora le ricerche non sono andate bene», sottolinea Gorgani.

I dati

La storia della “Libreria dei ragazzi” non è l’unica. Secondo quanto riportano i dati della Camera di Commercio di inizio 2025, in appena dodici mesi Milano ha perso 468 insegne, passando da 11.024 negozi di vendita al dettaglio del 2023 a 10.556 del 2024. Il dato peggiore lo registrano i negozi di abbigliamento, che passano da 532 vetrine a 464.

Male anche gioiellerie, che registrano un -24; negozi di maglieria, biancheria e camicie, che a loro volta registrano un -22; calzature e accessori, che si fermano a un -21. Dati contrastanti, invece, per le attività di ristorazione, con i bar che vedono 192 serrande abbassate (erano 4.155, sono diventati 3.963) e i ristoranti che ne alzano, invece, 63, passando da 4718 a 4.781.

Un dato che si ritrova anche allargando lo sguardo all’intera regione: secondo i dati dell’Osservatorio della demografia d’impresa nelle città italiane, c’è stato un calo dei negozi nelle città lombarde del 24% negli ultimi dodici anni. I centri storici risultano i più penalizzati, con una contrazione del 27,5% (pari a 1.365 attività in meno), mentre nelle aree periferiche si contano 1.042 chiusure, pari a un -21,2%.

Non è un caso, quindi, che nei centri storici siano sempre di più i marchi internazionali e le grandi firme, gli unici a potersi permettere un affitto in pieno centro, al posto delle attività familiari.

Le difficoltà e come uscirne

Ma quali sono i problemi che affrontano le attività milanesi? «Pur avendo consumi superiori al resto d’Italia, grazie anche alla presenza dei turisti, non mancano alcune dinamiche sfavorevoli per i classici negozi di vicinato. Una di queste è legata al canone di locazione, che rappresenta il secondo costo fisso di impresa dopo il costo del personale. Il canone di locazione è una spesa rilevante per il commerciante in centro a Milano perché spesso è in affitto, al contrario di quelli presenti in provincia e nelle altre città: le difficoltà sono naturali se si registra un aumento che va di pari passo con quello del costo della vita, rilevante tanto per i cittadini quanto per gli imprenditori. Questi ultimi, infatti, hanno dovuto affrontare un aumento della tassa di occupazione del suolo pubblico, da gennaio 2024 salita del 40%, e dell’area C nell’ultimo periodo», evidenzia Marco Barbieri, segretario generale Confcommercio Milano, Lodi, Monza e Brianza.

A questo proposito aiuterebbe certamente molto «la cedolare secca, che oggi vale solo per le attività a uso abitativo ma sarebbe importante anche per le attività commerciali, in particolare per i negozi di vicinato. In questo modo il costo dei canoni di locazione non aumenterebbe ad ogni scadenza», rimarca Barbieri. Inoltre, sarebbero molto d’aiuto anche «patti comunali, come ce ne sono nel resto d’Italia e anche sui Navigli, tra le associazioni, i proprietari immobiliari e anche i residenti per calmierare i prezzi. Bisognerebbe poi continuare a lavorare poi anche sui distretti urbani del commercio, realtà nate in Lombardia dal 2008 dove ci sono risorse pubbliche e private in grado di aiutare le diverse zone della città, anche le più disagiate», dichiara Barbieri.

A questo proposito anche il Comune potrebbe fare tanto, sottolinea il segretario generale di Confcommercio, «intervenendo per esempio sulla fiscalità locale oppure pubblicando bandi che aiutano le attività a superare i disagi dei cantieri, in questo periodo numerosi per l’arrivo delle Olimpiadi del 2026. E poi, è importante continuare a lavorare sul partneriato pubblico-privato per mantenere alta l’attrattività per i turisti». In questo modo, rimarca Barbieri, «si aiutano le attività di vicinato, che rappresentano un presidio per la città e per le fasce più deboli, più esposte in periodi come quello estivo».

