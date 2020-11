Sono riusciti a fuggire attraverso le fogne i rapinatori che questa mattina hanno assaltato la filiale del Credit Agricole in piazza Ascoli a Milano per poi asseragliarsi dentro l’istituto con clienti e dipendenti. La piazza si trova al centro di alcune arterie della zona adiacente al centro di Milano ed è ancora bloccata con diversi bus e tram fermi ai suoi lati. Sul posto è intervenuta la polizia che ha bloccato la zona e deviato il traffico davanti alla banca circondandola. Sono in corso le ricerche dei rapinatori. Gli ostaggi sono tutti sani e salvi: il personale del 118 sta soccorrendo due dipendenti che hanno avuto un malore. Sul posto sta arrivando anche la scientifica.

Dopo la fine della rapina, il direttore della filiale ha detto: «I rapinatori sono entrati dalle fogne e hanno chiesto di aprire il caveau, hanno cercato di svaligiare le cassette di sicurezza poi come sono entrati sono usciti dalle fogne, hanno fatto un buco nel pavimento. Noi eravamo in tre, siamo rimasti in due perché uno è riuscito a scappare quando io ho urlato 'c'è una rapina'». Il direttore ha poi precisato che c'è stata una piccola colluttazione «ma non hanno infierito contro di me».

