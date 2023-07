Sei vittime e ottantuno feriti, di cui 14 in situazioni serie. È questo il bilancio dell’incendio scoppiato nella notte all’interno della casa di riposo dei Coniugi, in via dei Cinquecento a Milano.

Secondo una prima ricostruzione, il fuoco si è sviluppato in una stanza al primo piano della struttura. All’interno sono decedute carbonizzate due donne, rispettivamente di 69 e 87 anni. Le altre sei persone sono decedute per intossicazione dopo che il fumo si è diffuso in tutto il piano, arrivando anche al secondo.

Il sindaco Sala

La casa di riposo è gestita da privati all’interno di una struttura del comune di Milano. «Viene da dire in questi casi che poteva andare peggio, ma sei morti sono un bilancio pesantissimo», ha detto il sindaco Beppe Sala. «Si sta lavorando per ricollocare anche velocemente le persone che molto spesso non sono autosufficienti», ha aggiunto il sindaco. «Ricordo che questa è una struttura del Comune ma data in gestione ai privati da tanti anni.

© Riproduzione riservata