Mitraglitrici, affari e politica: le ombre sui cantieri navali

La scoperta di due fucili mitragliatori, i sogni di espansione imprenditoriale di un ex di Casapound sponsorizzato da un esponente di Fratelli D’Italia e, sullo sfondo, i finanziamenti alla politica. C’è tutto questo dietro la crisi e il nuovo assetto di Cantiere Navale Vittoria di Adria, un’azienda strategica, sottoposta al controllo del governo perché tra le poche società italiane in grado di costruire motovedette, imbarcazioni militari utilizzate per il controllo e pattugliamento dei mari. È