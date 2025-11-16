Mitraglitrici, affari e politica: le ombre sui cantieri navali

Ranucci svela il tentativo di affidare l’azienda Cantiere Vittoria a un imprenditore legato a Casapound. Il ruolo di un meloniano di ferro. E il mistero del ritrovamento in azienda di una cassa con armi da guerra
Report manderà in onda un’inchiesta per raccontare il tentativo di affidare Cantiere Navale Vittoria a un imprenditore legato in passato a Casapound e alla Fiamma Tricolore, amico di un fedelissimo del senatore di Fratelli d’Italia, Luca De Carlo, l’uomo di Meloni in Veneto.
La scoperta di due fucili mitragliatori, i sogni di espansione imprenditoriale di un ex di Casapound sponsorizzato da un esponente di Fratelli D’Italia e, sullo sfondo, i finanziamenti alla politica. C’è tutto questo dietro la crisi e il nuovo assetto di Cantiere Navale Vittoria di Adria, un’azienda strategica, sottoposta al controllo del governo perché tra le poche società italiane in grado di costruire motovedette, imbarcazioni militari utilizzate per il controllo e pattugliamento dei mari. È