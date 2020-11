La multinazionale farmaceutica Moderna ha chiesto l’autorizzazione all’uso di emergenza (Eua) all’Fda statunitense (Food and drug administration) per il suo vaccino anti Covid. La prima riunione per dare il via libera al processo di commercializzazione del prodotto è stata fissata al 17 dicembre. La società americana ha inoltre richiesto un’autorizzazione all’immissione in commercio condizionata all’Agenzia Europea per i Medicinali (Ema). In precedenza, anche la Pfizer aveva chiesto le stesse autorizzazioni per il suo vaccino contro il virus che dovrebbe essere disponibile negli Stati Uniti già a gennaio.

In occasione della presentazione dei primi risultati del vaccino, l’amministratore delegato di Moderna, Stéphane Bancel, aveva spiegato che il prodotto elaborato dall’azienda farmaceutica aveva una media di efficacia del 94,1 per cento che arriva al cento per cento per i casi gravi. Lo studio era stato realizzato su 196 contagiati di cui trenta malati gravemente.

© Riproduzione riservata