Un tecnico di laboratorio del dipartimento di Biologia dell’università Federico II di Napoli è agli arresti domiciliari con l’accusa di violenza sessuale continuata nei confronti di sei studentesse.

L’indagine è iniziata dopo che una ragazza ha denunciato alle autorità nel novembre del 2021 di essere stata molestata, con carezze e palpeggiamenti nelle parti intime, all’interno dell’università campana.

Successivamente i dirigenti dell’Ateneo hanno sospeso per trenta giorni il dipendente e trasferito in un’altra sede non a contatto con gli studenti. Nei mesi seguenti altre cinque studentesse dell’università hanno denunciato casi analoghi.

