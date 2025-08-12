Nell’area dell’ex caserma IV Novembre a Monza, 25.000 metri quadrati di bosco spontaneo rischiano l’abbattimento. Con una delibera approvata dal Consiglio comunale e dal sindaco, sostenuto dal centrosinistra, è stato dato il via libera alla costruzione di uno studentato da 500 posti letto
Monza, dove il cemento batte il bosco. Anche se lo chiami «rigenerazione»
12 agosto 2025 • 19:07
