Nell’area dell’ex caserma IV Novembre a Monza, 25.000 metri quadrati di bosco spontaneo rischiano l’abbattimento. Con una delibera approvata dal Consiglio comunale e dal sindaco, sostenuto dal centrosinistra, è stato dato il via libera alla costruzione di uno studentato da 500 posti letto

Per cementificare un bosco basta non chiamarlo bosco. Nell’area dell’ex caserma IV Novembre a Monza, 25.000 metri quadrati di bosco spontaneo rischiano l’abbattimento.

La delibera n. 5 del 6 febbraio 2025, approvata dal Consiglio comunale e dal sindaco Paolo Pilotto (sostenuto da Partito democratico, Movimento 5 stelle, Sinistra italiana, Articolo uno, Europa verde e la lista civica Monza unita) con 19 voti favorevoli, ha dato via libera alla costruzione di uno studentato da 500 posti letto, con annessi spazi commerciali, parcheggi e infrastrutture collegate alla futura stazione della metropolitana M5.

Il progetto

Una scelta che ha spaccato la città, sollevando un conflitto che ormai supera i confini locali. Il progetto nasce da un protocollo d’intesa firmato nel luglio 2024 tra Comune, regione Lombardia, università di Milano-Bicocca e Agenzia del demanio. Prevede due edifici in cemento armato per un totale di 56.000 metri cubi, servizi per studenti, spazi commerciali e due parcheggi: uno interrato da circa 200 posti auto e uno di interscambio da 8.000 metri quadri. La vicinanza con il polo universitario di Medicina e Chirurgia presso l’ospedale San Gerardo è indicata dalle istituzioni come elemento strategico.

L’intervento è sostenuto da tutti i livelli istituzionali: per il sindaco Pilotto si tratta di un «fortissimo segnale» di collaborazione tra enti; per l’assessore al Territorio Marco Lamperti l’area è «urbanizzata, non boscata», invasa da «robinia infestante e insalubre»; per il presidente Fontana è «rigenerazione senza consumo di suolo». Un lessico che tradisce, però, un dato visibile a occhio nudo: nelle immagini aeree e nei rilievi tecnici, quell’area mostra una copertura arborea fitta, con alberi alti fino a 20 metri.

Come definire l’area

Al centro dello scontro, infatti, c’è la definizione stessa dell’area. Per i comitati, quel bosco ha tutti i requisiti per essere considerato “area boscata” ai sensi del D.lgs 34/2018 e dunque soggetto a vincolo paesaggistico ex art. 142 del Codice dei beni culturali. L’amministrazione invece sostiene una visione formalistica: il terreno è edificabile da decenni, e la vegetazione – nata dopo la bonifica degli anni 2000 – è un elemento «transitorio».

La giunta, respingendo tutte le osservazioni tecniche dei cittadini, ha accettato solo l’impegno a convocare una futura assemblea pubblica. La guerra semantica non è un dettaglio: se il bosco fosse riconosciuto come tale anche in sede amministrativa o giudiziaria, l’intero iter urbanistico potrebbe risultare viziato. Per questo i comitati hanno avviato una richiesta di accertamento alla regione Lombardia, per inserire l’area nella cartografia forestale e nel Piano di indirizzo forestale (Pif).

Intanto la mobilitazione cittadina è ampia e costante. Una petizione online ha superato le 29.000 firme. I comitati, guidati da ex tecnici del comune e supportati da Legambiente e Fridays For Future, non contestano la necessità di alloggi per studenti, ma la localizzazione del progetto. Propongono due alternative: l’ex area Fossati e Lamperti, 84.000 metri quadrati da bonificare, o l’ex ospedale Umberto I, 65.000 metri quadrati inutilizzati dal 2010, entrambe più vicine alla stazione.

La risposta dell’amministrazione? Nessuna apertura. Secondo Lamperti, l’area alternativa non eviterebbe il «consumo reale», poiché anche quella «è suolo edificabile e demaniale». Monza è in cima alla classifica italiana per consumo di suolo: secondo l’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (Ispra), il 41 per cento della superficie è già artificializzata.

In Lombardia, la regione con più cemento d’Italia, si consumano 780 ettari l’anno, con una media nazionale di 20 ettari al giorno. A Monza, in particolare nel quadrante nord-ovest, insistono già 168.000 metri cubi di edilizia pubblica e altrettanti privati. In questo contesto, sacrificare 2,5 ettari di verde residuo appare non solo discutibile, ma strutturalmente dannoso.

Lo stesso lessico utilizzato dalle istituzioni – «zero consumo di suolo», «area degradata», «riqualificazione» – per le associazioni entra in rotta di collisione con l’evidenza di un ecosistema naturale, maturo, che fornisce servizi ecosistemici fondamentali: assorbimento della Co₂, mitigazione del calore, barriera antirumore, habitat per la biodiversità.

L’emblema

Il caso di Monza è emblematico di una politica che, mentre sottoscrive agende green e proclama neutralità climatica, continua a concepire il suolo libero come un vuoto da riempire. Quindi il “bosco urbano” – cresciuto senza pianificazione, senza incentivi e senza retorica – viene trattato come un errore di percorso, un’eccezione da rimuovere per non ostacolare il piano.

La narrazione dello studentato come necessità sociale copre così un intervento più ampio: un hub residenziale, commerciale e di mobilità strategico per la città, pensato anche in funzione della futura M5. Un progetto legittimo nei fini ma opaco nei costi ambientali.

La mancata valutazione del valore ecologico del sito, l’assenza di una Valutazione ambientale strategica aggiornata e il rifiuto del confronto con i cittadini pongono un evidente problema di metodo oltre che di merito. Nel silenzio delle autorità ambientali e con il disinteresse della politica nazionale, la vicenda di Monza rischia così di diventare un precedente.

Se il bosco cadrà, cadrà anche l’idea che un ecosistema urbano, nato spontaneamente, possa essere riconosciuto come bene comune. La «rigenerazione» diventerà sinonimo di sostituzione: verde con cemento, ascolto con procedura, partecipazione con rendita.

© Riproduzione riservata