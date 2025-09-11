Acquistata per capriccio di Berlusconi, la società brianzola è una fabbrica di perdite, svalutata anche dalla retrocessione. Ma dall’America arriva qualcuno con l’ansia di comprarla: dovrebbe concludersi entro la prossima settimana il passaggio di proprietà da Fininvest al fondo statunitense guidato da Brandon Berger e Lauren Crampsie. Un soggetto privo di esperienza nella gestione sportiva e senza un chiaro progetto. Le voci di ritardi nel pagamento non dovrebbero compromettere l’affare, mentre l’ex dg romanista Baldissoni è già al lavoro: sarà il nuovo ad

Pagano o no? L’interrogativo irrompe e movimenta un’atmosfera che intorno al Monza calcio si era fatta paciosa. C’è di mezzo il passaggio di proprietà da Fininvest a Beckett Layne Ventures (BLV), la società statunitense spinta da irresistibile volontà d’entrare nel calcio italiano. Una transazione data per sicura durante tutta l’estate, ma sulla quale ha cominciato ad aleggiare qualche dubbio con l’inizio di settembre e l’approssimarsi dell’effettivo trasferimento di quote.

Un articolo della Gazzetta dello Sport (4 settembre) ha dato la scossa: c’è mica qualche difficoltà di pagamento da parte di BLV? Roba che avrebbe dovuto gettare nel panico una piazza e una tifoseria. E invece l’impressione è che l’ambiente abbia accolto la notizia con un’alzata di spalle. Con lo strano fatalismo che è lo stato d’animo prevalente dopo la retrocessione della scorsa stagione. E intanto la data della chiusura continua a slittare.

Signing, closing, waiting

Tutto parte il 1° luglio, quando viene annunciato che il club brianzolo cambierà padrone. Il momento della firma dell’accordo? Per la metà di questo mese si sarebbe dovuti passare al closing, la cessione effettiva. Ok, ma metà settembre quando? Assicurano che sarà a breve. Ma una data sicura ancora non c’è. Forse la settimana prossima. Tutto nel vago.

A ogni modo, quando sarà, la proprietà passerà nelle mani dello staff di BLV. Una società formata dai due soggetti che si sono resi visibili alla piazza: Brandon Berger e Lauren Crampsie. I due sono anche i soli membri dello staff di BLV, unitamente a un manager italo-americano che di nome fa Rocco Strazzella. O almeno così si apprende, facendo una puntata sullo scarno sito della società. Invero, il profilo LinkedIn dello stesso Strazzella non dà traccia alcuna di una sua connessione con la società del duo Berger-Crampsie. Attuamente risulta essere managing director del fondo Height Capital Market. Fra le cariche passate e presenti non ne risulta una in BLV. Ma magari sarà soltanto una dimenticanza.

Sia come sia, prima o poi il trasferimento di proprietà sarà concluso. Con grande soddisfazione di Fininvest, che non vede l’ora di disfarsi di un club acquisito per capriccio di Silvio Berlusconi e immediatamente trasformato in una fabbrica di perdite, da ripianare alla chiusura di ogni esercizio annuale. Praticamente, una società di calcio del secolo scorso. Pure svalutata e impoverita dalla retrocessione in B. Ma dall’America arriva qualcuno con l’ansia di comprarla. Cieca passione.

Baldissoni onnipresente

L’accordo stabilisce che BLV comprerà l’80 per cento del Monza, mentre il restante 20 per cento rimarrà sotto il controllo di Fininvest fino a giugno 2026. Data in cui gli statunitensi saranno proprietari al 100 per cento. La cifra pattuita sarebbe 45 milioni di euro, comprensivi dei 15 milioni di debiti.

Ma cosa vuol farci BLV col Monza? La risposta è un grande boh. Chi compra una società di calcio dovrebbe semplicemente “fare calcio”. La ditta Berger & Crampsie ha mai fatto calcio? Sia dal sito della società che dalle sintetiche biografie dei due, reperibili sul web, spicca un’esperienza maturata nella gestione del marketing del Chelsea, per poco più di un anno. Esperienza positiva, dicono loro. Tocca fidarsi sulla parola. Ma resta che, tra fare marketing per un (pur importantissimo) club e gestirne un altro passa uno scarto abissale. E dunque, quale sarebbe il progetto sportivo di BLV per il Monza? Non è dato sapere, tanto più che i due non parlano. Qua e là c’è solo qualche cenno allo sviluppo del brand et similia. Pare che il silenzio della ditta Berger & Crampsie dipenda dal non ancora perfezionato passaggio di proprietà. Magari parleranno “a metà settembre”.

Per adesso si può soltanto rimarcare l’onnipresenza dell’avvocato romano Mauro Baldissoni. Nei giorni di giugno che precedevano il signing, Baldissoni veniva indicato come il soggetto che stava mettendo insieme la cordata di investitori americani intenzionati a comprare il Monza. Poi si è scoperto che la cordata erano Berger & Crampsie. Per adesso Baldissoni agisce da advisor, ma col passaggio di proprietà dovrebbe essere nominato amministratore delegato. Porta con sé il bagaglio maturato nel ruolo di direttore generale dell’AS Roma, sotto la proprietà di James Pallotta. Un’esperienza che si è conclusa nell’estate 2020, col passaggio della società giallorossa sotto la proprietà della famiglia Friedkin. In quell’occasione, come riferisce la relazione sulla remunerazione della società giallorossa, Baldissoni si è visto riconoscere 1.386.658,11 euro a titolo di buonuscita per l’anticipata conclusione del contratto (che sarebbe scaduto l’anno successivo), cui si sono aggiunti i 714mila euro lordi percepiti per lo svolgimento del ruolo dirigenziale.

Adesso Baldissoni rientra nel mondo del calcio. E lo fa più o meno negli stessi mesi che vedono tornare in ballo un altro ex dirigente della Roma pallottiana: Italo Zanzi, ex amministratore delegato giallorosso che adesso è la figura dirigenziale di riferimento di un Hellas Verona diventato americano per modo di dire, come raccontato da Domani nelle scorse settimane. Nel ruolo di direttore sportivo del club brianzolo è arrivato l’argentino Nicolas Burdisso, altro soggetto di trascorsi giallorossi. Ma saranno soltanto coincidenze.

Come nelle pagine di Gogol’

La prima missione di Burdisso era cedere il maggior numero possibile di calciatori del Monza che avessero mercato. Compito realizzato soltanto in parte. E adesso che molti cedibili sono rimasti perché non si è riusciti ad alienarli, si racconta in giro che il Monza ha trattenuto parte dei migliori per poter tornare in A. Vabbè.

Ma cosa ne pensava, di questo intento di smantellamento, la ditta Berger & Crampsie? In fondo, da proprietari in pectore, avrebbero avuto diritto di dire qualcosa sull’impoverimento dell’organico di calciatori. E invece niente. Se ne sono stati in disparte. Due avatar, abituati a interagire soltanto con qualche re-post di Instagram. Va detto che hanno facce pulite, che sembrano uscite da una fiction seriale stile “The O.C.”. Facce certamente più rassicuranti che quella di Yonghong Li, tanto per fare un paragone a caso.

Le notizie che sul loro conto circolano via web sono legate quasi esclusivamente all’acquisizione del Monza. Con tanto di promesse di «dare seguito all’eredità della famiglia Berlusconi». La descrizione che ne hanno fatto i media italiani, nelle ore immediatamente successive all’annuncio dell’accordo di luglio, è stata una rimasticatura delle scarne informazioni trovate su internet. Un forsennato copia e incolla presto sconfinato nel grottesco. A Monza li si era visti soltanto una volta, a fine luglio. Poi Crampsie è riapparsa venerdì 5 settembre a Bergamo, seduta in tribuna accanto a Baldissoni mentre assistevano alla partita fra Italia ed Estonia. Strategicamente piazzata in favore di fotocamere. E poi si è concessa un bagno di presenza mediatica nel paddock del Gran premio di Formula 1 a Monza.

Quando Berger & Crampsie erano venuti in visita a fine luglio, sono stati ricevuti in Comune da sindaco e assessori. Accompagnati dall’immancabile Baldissoni e da un Adriano Galliani che non vede l’ora di tornare al Milan. Dove probabilmente verrà collocato dentro una teca in sala trofei. A suo modo, quella scena in Comune sembra una pagina scritta da Gogol’: sindaco e assessori radunati lì, sorridenti e deferenti verso i due compratori che si assicurano una società produttrice di debiti. E senza curarsi di chieder loro perché lo facciano. Anime Morte 2.0.

