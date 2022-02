È morta all'età di 78 anni Donatella Raffai, la prima storica conduttrice di “Chi l'ha visto?” dopo una lunga malattia. Lo ha annunciato la pagina social del programma di Raitre. Dopo i primi passi nel cinema e aver lavorato nel settore discografico, approdò in Rai all'inizio degli anni ‘70, in radio, per poi approdare in televisione.

Tra il cinema e i gialli

Nata a Fabriano nel 1943, si sposta a Roma e nel 1960 appare nel film Dolci inganni di Alberto Lattuada, dove interpreta una studentessa. Poi passa all’etichetta Rca come responsabile delle pubbliche relazioni e anche curatrice d'immagine di alcuni cantanti tra cui Nada, al suo debutto al Festival di Sanremo 1969. Affiancò poi nel debutto l'esordiente Claudio Baglioni, e lei stessa apparve in alcune scene del video promozionale del brano Una favola blu del 1970. Raffai ha fatto prima parte dell'antesignano di “Chi l’ha visto?”, ovvero “Telefono Giallo”, con Corrado Augias, sempre sulla terza rete a partire dal 1987.

Chi l’ha visto?

Ma è “Chi l’ha visto?” che segna la sua carriera. Come autrice e conduttrice è stata il «volto indimenticabile e motore del programma nelle sue prime storiche edizioni» si legge nella nota del programma che dà la notizia della sua scomparsa. Nel 1989 conduce assieme a Paolo Guzzanti (nella prima edizione del 1989) e a Luigi Di Majo (edizioni 1989-1990 e 1990-1991). Nel 1990 vince sia il Telegatto che l'Oscar TV come personaggio televisivo femminile dell'anno. Dopo una pausa, tornerà come conduttrice unica nel 1993-1994.

Raffai lascerà dopo qualche anno e approderà a Mediaset dove condurrà il programma “Giallo Quattro” su Retequattro. Per «ricominciare da zero». «Il programma - aveva detto - è certo parente dei tanti nati sulla Raitre dei tempi d'oro. Anch'io ho dato un contributo a costruirla. La terza rete attuale non somiglia a quella Raitre. Ha fallito per il 50 per cento la sua missione».

La Rai disse, nei suoi confronti non si era comportata bene. «Rifiutai un’offerta Mediaset tra i 7 e i 9 miliardi per rimanere a viale Mazzini, poi arrivò Moratti (Letizia, ndr) e mi mise da parte. Senza che nessuno si battesse per difendere un patrimonio aziendale». Ma il suo nome resterà legato al programma di Rai3 che non manca di ricordarla: «Al marito e ai figli il profondo cordoglio di Federica Sciarelli e della redazione».

