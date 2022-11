È morto oggi Giuseppe Bono, storico manager della società pubblica Fincantieri. Bono aveva 78 anni e dal 2002 fino allo scorso maggio aveva guidato il più importante gruppo della cantieristica italiana.

Nato a Pizzoni in provincia di Vibo nel 1944, Bono aveva iniziato la sua carriera nel gruppo Fiat-Finmeccanica e di quest’ultima era stato amministratore delegato per due anni laurea prima di passare a Fincantieri. «

Con grande dispiacere ho appreso la notizia della morte di Giuseppe Bono. “Maiora premunt” mi aveva scritto appena qualche giorno fa, in un veloce scambio di messaggi – ha detto il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti – Anche in quel motto ho letto ancora una volta tutta la sua passione e amore per l'industria italiana».

© Riproduzione riservata