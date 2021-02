È morto all'età di 79 anni, Parma, dove era ricoverato da luglio scorso, Raffaele Cutolo, il fondatore e capo della Nuova camorra organizzata. La moglie è stata chiamata dal carcere pochi minuti fa.

Cutolo, soffriva di problemi respiratori, e a fine luglio dello scorso anno era stato trasferito dal carcere all’ospedale di Parma, nel reparto destinato ai detenuti.

A giugno del 2020 il Tribunale di Sorveglianza di Bologna aveva respinto il ricorso della difesa di Cutolo per richiedere la detenzione domiciliare a causa dei problemi di salute.

Il tribunale considerò «trattabili in ambiente carcerario le patologie» di Cutolo. Il fondatore della Nuova Camorra Organizzata, “O’professore” di Ottaviano (Napoli), 79 anni, era detenuto in regime di 41 bis condannato in via definitiva a 14 ergastoli.

Ritenuto responsabile di stagioni sanguinarie che vanno dalla fine degli anni ’70 alla fine degli anni ’80. Cutolo è stato giudicato colpevole anche degli omicidi dell’ex vicedirettore del carcere di Poggioreale Giuseppe Salvia e per il delitto di Marcello Torre, avvocato e sindaco di Pagani.

(LAPRESSE)

