Ci sono serie tv che sono diventate simbolo di un’epoca. E Magnum P.I. è sicuramente una di queste per gli anni Ottanta. Anche così si capisce la commozione tanto diffusa sui social per la morte di Roger E. Mosley, attore statunitense che aveva 83 anni e che, nella serie tv di culto, aveva interpretato l’elicotterista Theodore Tc Calvin.

Ha perso la vita in seguito a un incidente d’auto in California che la scorsa settimana lo aveva lasciato paralizzato dalle spalle in giù. La conferma della morte, avvenuta al Cedars-Sinai Medical Center, arriva dalla figlia Ch-a Mosley che su Facebook dice che «non dovremmo mai piangere un uomo così straordinario perché lui odierebbe qualsiasi pianto fatto in suo nome».

«È tempo di celebrare l’eredità che ha lasciato per tutti noi», scrive. E poi rivolgendosi direttamente a lui: «Mi prenderò cura della mamma, il tuo amore da quasi 60 anni. Mi hai cresciuto bene e lei è in buone mani. Stai tranquillo».

Il ricordo dei fan

Magnum, P.I. era una serie televisiva statunitense di genere poliziesco, creata da Donald P. Bellisario e Glen A. Larson, e prodotta dal 1980 al 1988. In Italia è andata in onda prima su Canale 5 e poi su Italia 1. Per molto tempo è stata trasmessa al mattino, tanto che un’intera generazione la ricorda come la serie tv che si guardava quando non si andava a scuola.

E così sono stati tantissimi i messaggi di cordoglio sui social sia da parte dei colleghi sia da parte degli spettatori. C’è chi lo ricorda come il «primo eroe» della sua vita e chi gli augura un «buon volo», visto il suo ruolo di pilota di elicotteri, a fianco di Tom Selleck in Magnum P.I.

Ma Roger Mosley ha recitato anche in molte altre serie tv, come Canon, Love Boat, Sanford and Son, Kojak, Starsky e Hutch e in molti film tra cui Terminal Island (L’isola dei dannati).

