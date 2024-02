È morto a Gineva, all’età di 86 anni, Vittorio Emanuele di Savoia, figlio di Umberto II, l'ultimo re d'Italia, e di Maria José. Il prossimo 12 febbraio avrebbe compiuto 87 anni. La notizia della scomparsa è stata comunicata da una nota della Casa Reale: «Alle ore 7.05 di questa mattina, 3 Febbraio 2024 - si legge - Sua Altezza Reale Vittorio Emanuele, Duca di Savoia e Principe di Napoli, circondato dalla Sua famiglia, si e' serenamente spento in Ginevra. Luogo e data delle esequie saranno comunicati appena possibile».

Vittorio Emanuele di Savoia è stato anche il primo discendente della vecchia monarchia a tornare in Italia dopo la fine dell’esilio, stabilito nel 2002. In quell’occasione, accettò pubblicamente la Costituzione della Repubblica italiana, abiurando le leggi razziali per la prima volta nella storia di Casa Savoia.

