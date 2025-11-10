Ecco i documenti sulla trasferta delle polemiche

Motovedetta e albergo di lusso: il week-end della zarina Bartolozzi

Nello Trocchia
10 novembre 2025 • 07:00Aggiornato, 10 novembre 2025 • 07:06

Il 24 settembre il Dap di Delmastro predisponeva per la capa di gabinetto la trasferta a Capri con l’imbarcazione della Gdf. Fonti di via Arenula avevano detto che Bartolozzi aveva sostituito il ministro all’ultimo, ma il viaggio era già stato organizzato

C’è una data che chiarisce i contorni dell’ultimo caso che vede protagonista Giusi Bartolozzi, capo di gabinetto del ministero della Giustizia, indagata per il caso Almasri. Il caso è quello dell’uso, da più parti definito improprio, di una motovedetta della Guardia di finanza per recarsi sull’isola di Capri insieme al marito, Gaetano Armao. La data è quella del 24 settembre, dieci giorni prima della partecipazione della zarina a un evento sulla giustizia. Una data che appare su un documento ris

Nello Trocchia è inviato di Domani, autore dello scoop sui pestaggi nel carcere di Santa Maria Capua Vetere. Ha scritto inchieste su mafie e malaffare politico per quotidiani e riviste, riprese dai principali media nazionali e internazionali; per la tv ha realizzato documentari come Casamonica tratto da uno dei suoi libri. L'ultimo volume che ha scritto è Invincibili, un'inchiesta sulla mafia albanese. Il suo ultimo podcast si intitola 'Pestaggio di stato'. Ha scritto per il teatro e un libro di racconti per bambine e bambini.