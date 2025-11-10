Motovedetta e albergo di lusso: il week-end della zarina Bartolozzi

Il 24 settembre il Dap di Delmastro predisponeva per la capa di gabinetto la trasferta a Capri con l’imbarcazione della Gdf. Fonti di via Arenula avevano detto che Bartolozzi aveva sostituito il ministro all’ultimo, ma il viaggio era già stato organizzato
C’è una data che chiarisce i contorni dell’ultimo caso che vede protagonista Giusi Bartolozzi, capo di gabinetto del ministero della Giustizia, indagata per il caso Almasri. Il caso è quello dell’uso, da più parti definito improprio, di una motovedetta della Guardia di finanza per recarsi sull’isola di Capri insieme al marito, Gaetano Armao. La data è quella del 24 settembre, dieci giorni prima della partecipazione della zarina a un evento sulla giustizia. Una data che appare su un documento ris